Η δραματική στιγμή που χιονοστιβάδα παρέσυρε σκιέρ και τον σκύλο της στα Πυρηναία

ΚΟΣΜΟΣ
«Το βουνό άρχισε να καταρρέει» περιέγραψε η ίδια στο BBC

Στιγμές τρόμου έζησε η σκιερ και επαγγελματίας ποδηλάτης Αρές Μασίπ όταν άθελά της πυροδότησε χιονοστιβάδα που παρέσυρε την ίδια και τον σκύλο της στα Πυρηναία Όρη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσίευσε στο Instagram, ενώ η κατάβαση από το υψόμετρο των 2.400 μέτρων στο βουνό Pic de l'Hortell που βρίσκεται στην Ανδόρα, είχε ξεκινήσει κανονικά, ξαφνικά πυροδοτήθηκε μια χονοστιβάδα.

Έντρομη η Ισπανίδα σκιέρ προσπάθησε από τη μια να μην καλυφθεί από τα χιόνια και από την άλλη να σώσει και τον σκύλο της.

«Το βουνό άρχισε να καταρρέει» περιέγραψε η ίδια στο BBC προσθέτοντας ότι «πρέπει και οφείλεις να κάνεις τα πάντα για να μειώσεις τους κινδύνους».



Στην ανάρτησή της στο Instagram η Μασίπ περιγράφει ότι η περιοχή ήταν «πολύ οικεία για μένα. Φέτος την είχα κατέβει 7 ή 8 φορές. Και, τις τελευταίες 5 ημέρες, σήμερα ήταν η τρίτη φορά».

«Δεν είναι ότι οι συνθήκες ήταν ασφαλείς, είναι ότι έδειχναν ασφαλείς. Αλλά είναι καλό να θυμόμαστε ότι το μηδενικό ρίσκο, απλά, δεν υπάρχει. Σήμερα ήταν τρομακτικό και καλό μάθημα σε προσωπικό επίπεδο» καταλήγει στην ανάρτησή της η σκιερ από την Ισπανία.
