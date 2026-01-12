Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Η Τεχεράνη απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που είχε καταλάβει εδώ και δύο χρόνια
Την είδηση μετέδωσε ανεξάρτητη διαδικτυακή υπηρεσία που παρακολουθεί τη μεταφορά πετρελαίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου
Το Ιράν «απελευθέρωσε κρυφά» ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που είχε κατασχέσει πριν από δύο χρόνια, ανέφερε σε μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Tanker Trackers, μια ανεξάρτητη διαδικτυακή υπηρεσία που παρακολουθεί τη μεταφορά πετρελαίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου.
Στην ανάρτηση δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις.
BREAKING: IRAN HAS SECRETLY RELEASED A GREEK-OWNED TANKER AFTER TWO YEARS IN CAPTIVITY#OOTT #Iran #Tankers— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 12, 2026
