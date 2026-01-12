ΗΠΑ: Με μήνυση απαντά ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι στον υπουργό Άμυνας που τον κατηγορεί για στάση

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των Αμερικανών που πολέμησαν για να υπερασπιστούν τις ελευθερίες μας, τονίζει ο απόστρατος αξιωματικός και πρώην αστροναύτης