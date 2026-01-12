ΗΠΑ: Με μήνυση απαντά ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι στον υπουργό Άμυνας που τον κατηγορεί για στάση

Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των Αμερικανών που πολέμησαν για να υπερασπιστούν τις ελευθερίες μας, τονίζει ο απόστρατος αξιωματικός και πρώην αστροναύτης
Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι κατέθεσε μήνυση σε βάρος του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αφού ο τελευταίος ξεκίνησε τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατηγορώντας τον για «στάση».
«Η αντισυνταγματική σταυροφορία του εναντίον μου στέλνει ένα μήνυμα που “παγώνει” κάθε απόστρατο: αν μιλήσετε και πείτε κάτι που δεν αρέσει στον πρόεδρο ή τον υπουργό Άμυνας, θα σας επιπλήξουν, θα σας απειλήσουν με στέρηση βαθμού ή με ποινική δίωξη», δήλωσε ο Κέλι, που ήταν πιλότος μαχητικών αεροσκαφών στο Πολεμικό Ναυτικό και κυβερνήτης του διαστημικού λεωφορείου.
«Σήμερα κατέθεσα μήνυση σε βάρος του υπουργού Άμυνας καθώς δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των Αμερικανών που πολέμησαν για να υπερασπιστούν τις ελευθερίες μας», πρόσθεσε.
Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.
Την περασμένη εβδομάδα ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων με την οποία ο Κέλι θα στερηθεί τον βαθμό του και ένα μέρος της σύνταξής του. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο γερουσιαστής μαζί με άλλους Δημοκρατικούς αιρετούς απόστρατους είχαν αναρτήσει ένα βίντεο με το οποίο απευθύνονταν σε στρατιωτικούς και πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών, λέγοντας τους: «Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες εντολές».
«Σήμερα, οι απειλές εναντίον του Συντάγματός μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό αλλά και από εδώ, από το εσωτερικό», πρόσθεταν οι απόστρατοι, χωρίς να διευκρινίζουν σε ποιες εντολές αναφέρονταν, αν και η κυβέρνηση εκείνες τις ημέρες δεχόταν σφοδρή κριτική για τα πλήγματα εναντίον σκαφών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.
Το μήνυμα προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για «στάση» που τιμωρείται «με τη θανατική ποινή».
