Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Μαζική απεργία νοσηλευτών «παραλύει» τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης
«Βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε αυτήν τη μάχη» δήλωσε ο δήμαρχος Μαμντάνι εκφράζοντας τη στήριξή του στους απεργούς
«Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων», οι εργοδότες τους "αρνούνται να προχωρήσουν σε σημαντική πρόοδο"», προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκή στελέχωση, να χρηματοδοτήσουν πλήρως τις παροχές υγείας των νοσηλευτών/νοσηλευτριών και να τους/τις προστατέψουν από την εργασιακή βία», διευκρινίζει η ένωση New York State Nurses Association (NYSNA) σε ένα δελτίο Τύπου.
Η απεργία αυτή είναι η μαζικότερη για αυτό το επάγγελμα στην ιστορία της πόλης, διαβεβαιώνει το συνδικάτο.
Today, 15,000 NYC Nurses went on STRIKE, and, I joined them at all 4 sites in The Bronx.— Michael Blake for Congress (@blake4thebronx) January 12, 2026
Nurses deserve Safe Staffing, Coverage Break care and Workplace protections.#NYCNurseStrike #FairContractNow pic.twitter.com/fTIWmulRf2
Σε ένα διάταγμα που υπέγραψε την Παρασκευή, η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ εκτιμούσε πως αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις, στην κορύφωση των ασθενειών του χειμώνα, ενέχουν τον κίνδυνο να «επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και τις παροχές περίθαλψης, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο τη δημόσια υγεία».
Προκειμένου να προστατευτούν, οι τρεις νοσοκομειακοί όμιλοι που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις έδωσαν εξιτήριο ή μετέφεραν σε άλλα νοσοκομεία ασθενείς, ακύρωσαν ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και έκαναν προσωρινές προσλήψεις.
Proud to stand with @nynurses this morning as they strike for a fair contract.⁰⁰Absolutely unacceptable that our city's wealthiest hospitals deny nurses fair wages and workplace protections while their CEOs rake in millions in profit. pic.twitter.com/Rw2k4KkzRQ— Antonio Reynoso (@BKBPReynoso) January 12, 2026
«Ακραίες οι διεκδικήσεις τους»«Με 1.400 πιστοποιημένους και εξειδικευμένους νοσηλευτές, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να παράσχουμε φροντίδα στους ασθενείς καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της απεργίας», υποσχέθηκε ο όμιλος Mount Sinai σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα. Σχετικά με τις διεκδικήσεις της συνδικαλιστικής ένωσης NYSNA, κρίνει πως είναι «ακραίες» και προσθέτει πως «δεν μπορεί να τις αποδεχθεί».
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάμι, στήριξε τους απεργούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα το πρωί.
Με τη στήριξη Μαντάνι«Βλέπουμε το έργο που εκπληρώνετε, πιστεύουμε πως αυτό το έργο αξίζει αναγνώριση και βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε αυτήν τη μάχη», επισήμανε, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να «επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει».
.@NYCMayor stood with our labor family this morning, affirming what we at the United Federation of Nurses/@UFT know clearly:— UFT Action (@UFT_action) January 12, 2026
“Nurses are here for New Yorkers.”
It’s time that they get a fair contract & safe staffing!#SafeStaffingSavesLives pic.twitter.com/bse7X9BBGh
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr