Μαζική απεργία νοσηλευτών «παραλύει» τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Νοσηλευτές Απεργία

Μαζική απεργία νοσηλευτών «παραλύει» τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης

«Βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε αυτήν τη μάχη» δήλωσε ο δήμαρχος Μαμντάνι εκφράζοντας τη στήριξή του στους απεργούς

Μαζική απεργία νοσηλευτών «παραλύει» τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σχεδόν 15.000 νοσηλευτές απεργούν σήμερα σε τρία από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, προκειμένου να καταγγείλουν τις συνθήκες εργασίας τους, ιδίως τα θέματα της ασφάλειας και των κοινωνικών παροχών, σύμφωνα με την συνδικαλιστική ένωσή τους.

«Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων», οι εργοδότες τους "αρνούνται να προχωρήσουν σε σημαντική πρόοδο"», προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκή στελέχωση, να χρηματοδοτήσουν πλήρως τις παροχές υγείας των νοσηλευτών/νοσηλευτριών και να τους/τις προστατέψουν από την εργασιακή βία», διευκρινίζει η ένωση New York State Nurses Association (NYSNA) σε ένα δελτίο Τύπου.

Η απεργία αυτή είναι η μαζικότερη για αυτό το επάγγελμα στην ιστορία της πόλης, διαβεβαιώνει το συνδικάτο.

Σε ένα διάταγμα που υπέγραψε την Παρασκευή, η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ εκτιμούσε πως αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις, στην κορύφωση των ασθενειών του χειμώνα, ενέχουν τον κίνδυνο να «επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και τις παροχές περίθαλψης, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο τη δημόσια υγεία».

Προκειμένου να προστατευτούν, οι τρεις νοσοκομειακοί όμιλοι που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις έδωσαν εξιτήριο ή μετέφεραν σε άλλα νοσοκομεία ασθενείς, ακύρωσαν ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και έκαναν προσωρινές προσλήψεις.

Κλείσιμο

«Ακραίες οι διεκδικήσεις τους»

«Με 1.400 πιστοποιημένους και εξειδικευμένους νοσηλευτές, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να παράσχουμε φροντίδα στους ασθενείς καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της απεργίας», υποσχέθηκε ο όμιλος Mount Sinai σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα. Σχετικά με τις διεκδικήσεις της συνδικαλιστικής ένωσης NYSNA, κρίνει πως είναι «ακραίες» και προσθέτει πως «δεν μπορεί να τις αποδεχθεί».

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάμι, στήριξε τους απεργούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα το πρωί.

Με τη στήριξη Μαντάνι

«Βλέπουμε το έργο που εκπληρώνετε, πιστεύουμε πως αυτό το έργο αξίζει αναγνώριση και βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε αυτήν τη μάχη», επισήμανε, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να «επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει».

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2023, περίπου 7.000 νοσηλευτές/νοσηλεύτριες είχαν απεργήσει για τρεις ημέρες, επιτυγχάνοντας εν τέλει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης