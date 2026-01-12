Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Πέθανε 19χρονη που νόμιζε ότι ο πονοκέφαλος ήταν hangover: Σπάνια επιπλοκή από αντισυλληπτικό χάπι, η αιτία θανάτου
Τραγική κατάληξη είχε η περίπτωση μιας 19χρονης στη Βρετανία, η οποία πέθανε λίγες ημέρες αφότου θεώρησε ότι ο έντονος πονοκέφαλος που εμφάνισε μετά από βραδινή έξοδο ήταν απλώς σύμπτωμα hangover. Η δικαστική έρευνα που ακολούθησε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε σπάνια επιπλοκή που συνδέεται με τη λήψη αντισυλληπτικού χαπιού.
Η Άινε Ρόουζ Χερστ, 19 ετών, κατέρρευσε στις 11 Μαρτίου του περασμένου έτους και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Royal Bolton, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρό εγκεφαλικό οίδημα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η νεαρή γυναίκα κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.
Η 19χρονη είχε βγει το βράδυ της 8ης Μαρτίου και το επόμενο πρωί παραπονέθηκε για πονοκέφαλο. Η μητέρα της, Κέρι, της συνέστησε να πιει νερό και να πάρει παρακεταμόλη, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για συνέπεια κατανάλωσης αλκοόλ. Ωστόσο, ο πονοκέφαλος επιδεινώθηκε τις επόμενες ημέρες, μέχρι που η Άινε κατέρρευσε.
Η έρευνα για τα αίτια θανάτου, που παρουσιάστηκε στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Μπόλτον τον Νοέμβριο, κατέληξε ότι η 19χρονη πέθανε από εγκεφαλική φλεβώδη θρόμβωση (cerebral venous sinus thrombosis), με το από του στόματος αντισυλληπτικό χάπι να αναφέρεται ως «πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας», μετέδιδε το BBC.
Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν, η Άινε λάμβανε αντισυλληπτικό χάπι από το 2020. Είχε ενημερωθεί να διακόψει προσωρινά τη λήψη του Femodette μετά από έναν τυπικό έλεγχο στις 18 Δεκεμβρίου 2024, όταν διαπιστώθηκε αυξημένη αρτηριακή πίεση (140/93). Της είχε ζητηθεί να σταματήσει το χάπι και να επισκεφθεί τον γιατρό της.
Οι μετρήσεις πίεσης στο σπίτι έδειχναν χαμηλότερες τιμές (120/70), ενώ κατά το ραντεβού της με τον γιατρό στις 6 Ιανουαρίου 2025, η αρτηριακή της πίεση ήταν 130/90, εντός αποδεκτών ορίων. Η ίδια εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει άμεσα στη λήψη αντισυλληπτικού. Παρότι συζητήθηκε το ενδεχόμενο εναλλακτικού χαπιού, η 19χρονη το απέρριψε λόγω πιθανών παρενεργειών και ο γιατρός έκρινε ότι ήταν «λογική» απόφαση να συνεχίσει το χάπι.
Ο γιατρός ανέφερε ότι δεν ήταν πεπεισμένος πως η αυξημένη πίεση οφειλόταν στο αντισυλληπτικό, καθώς ανέμενε μεγαλύτερη πτώση των τιμών μετά τη διακοπή του.
Ο ιατροδικαστής, σχολιάζοντας την υπόθεση, τόνισε: «Κοιτάζοντας εκ των υστέρων, κάτι μπορεί να φαίνεται προφανές. Το ερώτημα όμως είναι αν ήταν προφανές εκείνη τη στιγμή». Πρόσθεσε ότι τα φάρμακα μπορεί να έχουν πολύ σπάνιες παρενέργειες και ότι «τραγικά, κάποιος πρέπει να είναι εκείνος ο ένας στους χίλιους ή στους δέκα χιλιάδες». Κατέληξε ότι ο θάνατος της Άινε προκλήθηκε από «αναγνωρισμένη αλλά σπάνια επιπλοκή κατάλληλα συνταγογραφημένου φαρμάκου».
