Οι Ουκρανοί έπληξαν πλατφόρμες πετρελαίου της ρωσικής Lukoil στην Κασπία, δείτε βίντεο
Οι πλατφόρμες που επλήγησαν ήταν οι V. Filanovsky, Yuri Korchagin και Valery Grayfer - «Η έκταση των καταστροφών αξιολογείται» λέει το Κίεβο
Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων στην Κασπία θάλασσα που ήταν ιδιοκτησίας της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση επλήγησαν οι πλατφόρμες, V. Filanovsky, Yuri Korchagin και Valery Grayfer. «Οι υποδομές αυτές χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη του ρωσικού στρατού κατοχής. Καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα. Η έκταση των καταστροφών αξιολογείται», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.
Οι πλατφόρμες προμηθεύουν καύσιμα στον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με τις Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων (SSO) της Ουκρανίας, οι οποίες πραγματοποίησαν τις επιθέσεις.
Ukrainian UAVs struck three Russian oil extraction platforms in the Caspian Sea. pic.twitter.com/U0fyicAONJ— Clash Report (@clashreport) January 11, 2026
