Μακελειό στο Μισισίπι: 24χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα 7χρονο παιδί και έναν πάστορα
Ο δράστης φέρεται να δολοφόνησε συγγενείς του πριν συλληφθεί – Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

Ένας 24χρονος συνελήφθη και κατηγορείται πως τη νύχτα της Παρασκευής σκότωσε έξι ανθρώπους – ανάμεσά τους ένα 7χρονο παιδί και έναν πάστορα – στο Μισισίπι των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση αυτής της αμερικανικής πολιτείας.

Ο Ντάρικα Μουρ κατηγορείται για τη δολοφονία συγγενικών του προσώπων και ενός πάστορα, προτού συλληφθεί από αστυνομικούς, δήλωσε χθες Σάββατο ο σερίφης της κομητείας Κλέι, Έντι Σκοτ, σε συνέντευξη Τύπου.

«Είναι φρικτό», σχολίασε για το φονικό ο Σκοτ Κόλομ, εισαγγελέας του 16ου περιφερειακού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την κομητεία Κλέι (βορειοανατολικά).




Σύμφωνα με τον Κόλομ, ο Μουρ φέρεται να πυροβόλησε στο κεφάλι και να σκότωσε τον πατέρα του, τον αδερφό του και τον θείο του. Ακολούθως, έκλεψε ένα φορτηγάκι και μετέβη σε άλλη τοποθεσία όπου κατηγορείται πως αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά ένα 7χρονο κοριτσάκι (επίσης συγγενικό του πρόσωπο) προτού το σκοτώσει κι αυτό, πυροβολώντας το στο κεφάλι.

Κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης, αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε τρίτη τοποθεσία, όπου εντόπισαν άλλους δύο νεκρούς. Αμφότεροι είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι. Ένας εξ αυτών ήταν πάστορας.

Ο εισαγγελέας Κόλομ είπε πως ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα σε παρακείμενη περιοχή, συμπληρώνοντας πως τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η υπόθεση «έχει πραγματικά συγκλονίσει την κοινότητά μας», δήλωσε ο εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου. «Προσωπικά, δεν ξέρω τι είδους κίνητρο θα μπορούσε να έχει κανείς για να σκοτώσει ένα 7χρονο παιδί», συμπλήρωσε.

Εφόσον καταδικαστεί, ο 24χρονος Μουρ αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή.
