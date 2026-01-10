Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν έναν τερματικό πετρελαϊκό σταθμό στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ
Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν τον τερματικό πετρελαϊκό σταθμό Ζουτόβσκαγια στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ.
