Viral οι εικόνες από τον φούξια ουρανό στα Δυτικά Μίντλαντς στην Αγγλία, δείτε βίντεο
Αρχικά, υπήρξαν υποθέσεις ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά έντονο ηλιοβασίλεμα ή ακόμα και για την ξαφνική εμφάνιση του Βόρειου Σέλας, ωστόσο, η αλήθεια ήταν πολύ πιο απλή
Ενός εντυπωσιακού θεάματος έγιναν μάρτυρες το βράδυ της Πέμπτης (8/1) οι κάτοικοι των Δυτικών Μίντλαντς στην Αγγλία.
Καθώς τα χιόνια σκέπασαν την περιοχή πολλοί κάτοικοι σε Μπέρμιγχαμ, Χέντνεσφορντ και το Στάφορντσαϊρ παρατήρησαν μια εντυπωσιακή φούξια λάμψη στον ουρανό, προκαλώντας πολλές εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αρχικά, υπήρξαν υποθέσεις ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά έντονο ηλιοβασίλεμα ή ακόμα και για την ξαφνική εμφάνιση του Βόρειου Σέλας. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν πολύ πιο απλή: Η πηγή του φαινομένου ήταν τα LED φώτα που χρησιμοποιούνται στο γήπεδο της ομάδας ποδοσφαίρου, όπως επιβεβαίωσε ο σύλλογος. Η ροζ λάμψη κάλυψε τον ουρανό της πόλης.
Ο παρουσιαστής καιρού του BBC, Σάιμον Κινγκ, εξήγησε ότι οι συνθήκες του καιρού, η νεφοκάλυψη και η χιονόπτωση, μπορούσαν να κάνουν τον ουρανό να αντανακλά περισσότερο φως, με τα φώτα του γηπέδου St Andrew's να εμφανίζονται ως πηγή του φωτός.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
🇬🇧 Meanwhile in Birmingham, UK— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 9, 2026
Pink snow filled skies that never ever used to happen, just happened again!
Something has changed. pic.twitter.com/EC6SUWJJ88
Pink sky at night, Blues delight. 🩷 pic.twitter.com/OA8Ywbnreo— Birmingham City FC (@BCFC) January 9, 2026
Dazzling pink sky seen in Birmingham during storm https://t.co/eZiCrmV72v— BBC News (UK) (@BBCNews) January 9, 2026
