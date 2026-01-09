Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων
Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων

Ριπές έως 213 χλμ/ώρα στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό καθώς και 57.000 σπίτια στη Σκωτία και σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας - Κλειστά σχολεία και δυσκολία στις μετακινήσεις

Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων
Η καταιγίδα Goretti έπληξε τη Βόρεια Ευρώπη την Παρασκευή, με αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία.

Αν και η κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους που κάλυπτε την Κορνουάλη και τα Νησιά Σίλι έχει πλέον λήξει, οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας παραμένουν εκτεταμένες. Σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), στο αεροδρόμιο του St Mary’s στα Νησιά Σίλι καταγράφηκαν ριπές ανέμου έως και 99 μίλια/ώρα (159 χλμ/ώρα), σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για την περιοχή.

Watch live from across the UK after Storm Goretti causes disruption

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές, καθώς το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ ανέστειλε τη λειτουργία των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης λόγω έντονης χιονόπτωσης.

Παράλληλα, δεκάδες σχολεία σε περιοχές των Μίντλαντς και της Ουαλίας θα παραμείνουν κλειστά, καθώς αναμένονται νέες έντονες χιονοπτώσεις.


Η καταιγίδα άφησε περίπου 380.000 σπίτια χωρίς ρεύμα στη Γαλλία, κυρίως στη Νορμανδία και τη Βρετάνη, ενώ 57.000 σπίτια στη Σκωτία και σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας έμειναν χωρίς ρεύμα, την ίδια ώρα που σχολεία ήταν κλειστά. Στην Ολλανδία, ακυρώθηκαν πτήσεις λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων μετά από μια ημέρα ανάπαυλας.

Στη Γερμανία, αξιωματούχος ανέφερε ότι η καταιγίδα ήταν μία από τις πιο σφοδρές των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Tempête Goretti : 380 000 foyers sans électricité, pas de victime grave • FRANCE 24

Φωτογραφίες από την περιοχή του Drenthe στην Ολλανδία:

Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων
Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων
Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων


Στη βόρεια Γαλλία, οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, με ρεκόρ 213 χιλιόμετρα την ώρα στο Barfleur, αναγκάζοντας τον σιδηροδρομικό οργανισμό SNCF να αναστείλει τις υπηρεσίες μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας. Η κρατική εταιρεία ενέργειας EDF ανέφερε ότι η καταιγίδα έπληξε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Flamanville, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας οι αντιδραστήρες 1 και 3 λόγω της διακοπής υψηλής τάσης.

Φωτογραφίες από την περιοχή του Buxton στην Αγγλία:

Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων
Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων
Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων


Στη Γερμανία, η Deutsche Bahn ανέστειλε τις υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων, προειδοποιώντας τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν, καθώς η καταιγίδα συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, περίπου 40 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ στην Ολλανδία η KLM ακύρωσε 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ.

Φωτογραφίες από την περιοχή του Oberhof στη Γερμανία:

Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων
Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων
Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων
Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων


