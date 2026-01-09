Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις πτήσεων

Στη βόρεια Γαλλία, οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, με ρεκόρτην ώρα στο Barfleur, αναγκάζοντας τον σιδηροδρομικό οργανισμό SNCF να αναστείλει τις υπηρεσίες μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας. Η κρατική εταιρεία ενέργειας EDF ανέφερε ότι η καταιγίδα έπληξε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Flamanville, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας οι αντιδραστήρες 1 και 3 λόγω της διακοπής υψηλής τάσης.Στηη Deutsche Bahn ανέστειλε τις υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων, προειδοποιώντας τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν, καθώς η καταιγίδα συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, περίπου 40 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ στην Ολλανδία η KLM ακύρωσε 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ.