Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ σε περιοχές του Λιβάνου
Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ σε περιοχές του Λιβάνου
Στο στόχαστρο αποθήκες όπλων και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Βηρυτού για αφοπλισμό που το Ισραήλ χαρακτηρίζει ανεπαρκή
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ σε «πολλές περιοχές» του Λιβάνου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Βηρυτού για τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού φιλοϊρανικού κινήματος στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο το Ισραήλ έκρινε «ανεπαρκή».
Τα πλήγματα είχαν ως στόχο «αποθήκες όπλων και εγκατάσταση παραγωγής οπλισμού, που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση και τη στρατιωτική ενίσχυση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», δήλωσε ο στρατός του Ισραήλ, χωρίς να διευκρινίζει πού ακριβώς πραγματοποιήθηκαν τα πλήγματα.
«Πολλές εγκαταστάσεις εκτόξευσης και αντιαρματικών εκτοξευτών πυραύλων, καθώς και στρατιωτικές δομές», επλήγησαν επίσης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, όπου προστίθεται πως οι εγκαταστάσεις αυτές «χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να εξαπολύει επιθέσεις» στο έδαφος του Ισραήλ.
Οι ενέργειες αυτές «συνιστούν παραβίαση των διευθετήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο», καταγγέλλει ο στρατός.
Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani μετέδωσε από την πλευρά ότι σημειώθηκαν πλήγματα στον νότο της χώρας σε απομακρυσμένες περιοχές στα σύνορα, καθώς και στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά), όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία και δεν έκανε λόγο για θύματα.
Ο Λίβανος τελεί υπό ισχυρή πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, που βγήκε αποδυναμωμένη τον Νοέμβριο του 2024 από έναν φονικό πόλεμο με το Ισραήλ.
Χθες, Πέμπτη, ο στρατός του Λιβάνου δήλωσε ότι πέτυχε "τους στόχους της πρώτης φάσης" του σχεδίου του, που συνίσταται στον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος στην περιοχή ανάμεσα στα σύνορα με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα πιο βόρεια.
Οι στόχοι των επιχειρήσεων
