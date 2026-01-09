Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Στη Συρία η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Θα συναντηθεί με τον Άχμαντ αλ Σαράα
Η πρόεδρος της Κομισιόν είναι η πλέον υψηλόβαθμη αξιωματούχος της ΕΕ που μετέβη στη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας – Μαζί της βρίσκεται και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα
Στη Συρία μετέβη η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της χώρας Άχμαντ αλ Σαράα.
Η Φον ντερ Λάιεν είναι η πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος της ΕΕ που μεταβαίνει στη Συρία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον πρώην τζιχαντιστή στα τέλη του 2024, ανακοίνωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιεί περιοδεία στην περιοχή μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
Η συνάντηση με τον Σύρο πρόεδρο πραγματοποιείται καθώς τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται συγκρούσεις με τις δυνάμεις των Κούρδων μαχητών στο Χαλέπι, τη μεγάλη πόλη στον βορρά της χώρας.
Χθες, Πέμπτη, σε κοινή ανακοίνωση έπειτα από τις συναντήσεις τους στο Αμάν, η ΕΕ και η Ιορδανία υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται «προκειμένου να υποστηρίξουν την ειρηνική και συμπεριληπτική μετάβαση» στη Συρία.
Ο Σαράα, που θέλει να επεκτείνει την εξουσία του στο σύνολο της εθνικής επικράτειας, πιέζεται από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να προστατεύσει τις μειονότητες, μεταξύ των οποίων και οι Κούρδοι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων προς το καθεστώς Άσαντ ήδη από τις 20 Μαΐου. Αρκετοί Ευρωπαίοι Επίτροποι έχουν ήδη μεταβεί στη Δαμασκό μετά την πτώση του Άσαντ, ανακοινώνοντας κάθε φορά διαφορετικά προγράμματα βοήθειας για τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα από χρόνια πολέμου.
Τον Μάρτιο του 2025 η ΕΕ δεσμεύθηκε να παράσχει 2,5 δισ. ευρώ στη Συρία σε διάστημα δύο ετών.
In Damascus today with @eucopresident.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 9, 2026
After decades of fear and silence, Syrians began a long journey toward hope and renewal.
Europe will do everything it can to support Syria’s recovery and reconstruction. pic.twitter.com/Bno3hAZzuM
