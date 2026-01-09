Στη Συρία η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Θα συναντηθεί με τον Άχμαντ αλ Σαράα

Η πρόεδρος της Κομισιόν είναι η πλέον υψηλόβαθμη αξιωματούχος της ΕΕ που μετέβη στη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας – Μαζί της βρίσκεται και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα