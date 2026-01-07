Οδοντίατρος και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Οχάιο: Μυστήριο με κλήση για ενδοοικογενειακή διαμάχη μήνες πριν τους θανάτους

Η υπόθεση ερευνάται από το FBI και την τοπική αστυνομία - Είχε γίνει κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάποιους μήνες πριν - Τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος