Ρωσία: Στέλνει υποβρύχιο να συνοδεύσει το δεξαμενόπλοιο που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ ανοικτά της Βενεζουέλας
Η ένταση γύρω από το Bella 1 εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Μόσχα βρίσκονται σε διπλωματική αντιπαράθεση για την Ουκρανία
Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο παλιό δεξαμενόπλοιο, το Bella 1, το οποίο προσπαθεί να αποφύγει την σύλληψή του από τις αρχές των ΗΠΑ για πάνω από δυο εβδομάδες, αρχικά ανοικτά της Βενεζουέλας, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο.
Το πλήρωμα του πλοίου απέκρουσε τον Δεκέμβριο προσπάθεια των ΗΠΑ να το καταλάβουν και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον Ατλαντικό. Καθώς η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ το παρακολουθούσε, το πλήρωμα ζωγράφισε πρόχειρα μια ρωσική σημαία στο πλάι του πλοίου, άλλαξε το όνομά του σε Marinera και μετέφερε τη νηολόγησή του στη Ρωσία.
Η Ρωσία εμφανίζεται ανήσυχη από τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ, τα οποία μεταφέρουν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο ανά τον κόσμο και στηρίζουν την οικονομία της, και προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση, επιτρέποντας στο δεξαμενόπλοιο να νηολογηθεί στη Ρωσία χωρίς επιθεώρηση ή άλλες τυπικές διαδικασίες, σύμφωνα με ειδικούς.
Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ρωσία ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να καταδιώκουν το πλοίο. Την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί «με ανησυχία» την κατάσταση γύρω από το δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι είναι έτοιμη να «αντιταχθεί σε πλοία και φορείς που τελούν υπό κυρώσεις και διέρχονται από την περιοχή».
Η Ακτοφυλακή συνεχίζει να παρακολουθεί το πλοίο στον ανατολικό Ατλαντικό, όπου αυτή τη στιγμή πλέει περίπου 300 μίλια νότια της Ισλανδίας με κατεύθυνση προς τη Βόρεια Θάλασσα, σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού AIS.
Το κρατικά ελεγχόμενο ρωσικό διεθνές μέσο RT ανήρτησε βίντεο, που φέρεται να έχει τραβηχτεί από το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου, στο οποίο φαίνεται σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να το ακολουθεί. Σε ξεχωριστή ανάρτηση, το μέσο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να αναχαιτίσουν το δεξαμενόπλοιο, το οποίο κατευθύνεται προς το Μούρμανσκ της Ρωσίας, παρά το «ξεκάθαρα πολιτικό του καθεστώς».
Η ένταση γύρω από το δεξαμενόπλοιο εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Μόσχα βρίσκονται σε διπλωματική αντιπαράθεση για την Ουκρανία, γεγονός που απειλεί να περιπλέξει τις συνομιλίες. Η Ρωσία δεν έχει ακόμη αποδεχθεί το πλαίσιο ειρήνης που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ και η Ουκρανία.
Video released by RT shows U.S. Coast Guard pursuing sanctioned tanker Marinera (Bella 1) to seize it in the North Atlantic.— Open Source Intel (@Osint613) January 6, 2026
Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/jHxzXM106u
Το κρατικά ελεγχόμενο ρωσικό διεθνές μέσο RT ανήρτησε βίντεο, που φέρεται να έχει τραβηχτεί από το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου, στο οποίο φαίνεται σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να το ακολουθεί. Σε ξεχωριστή ανάρτηση, το μέσο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να αναχαιτίσουν το δεξαμενόπλοιο, το οποίο κατευθύνεται προς το Μούρμανσκ της Ρωσίας, παρά το «ξεκάθαρα πολιτικό του καθεστώς».
