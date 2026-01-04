Σοβαρές επιπτώσεις σε ρωσικά και κινεζικά δεξαμενόπλοια από την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα
Σοβαρές επιπτώσεις σε ρωσικά και κινεζικά δεξαμενόπλοια από την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις σε τέσσερις κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες και σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, χαρακτηρίζοντας μέρος του στόλου ως «σκιώδη» - Πλήγμα σε λιμάνια
Κλιμακώνεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Βενεζουέλα, με άμεσες επιπτώσεις στη διεθνή ναυτιλία πετρελαίου και κυρίως σε κινεζικά και ρωσικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τις εξαγωγές αργού της χώρας.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις σε τέσσερις κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες και σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, χαρακτηρίζοντας μέρος του στόλου ως «σκιώδη». Ανάμεσα στα πλοία που μπήκαν στη μαύρη λίστα βρίσκονται δύο μεγάλα VLCC, τα οποία φέρουν σημαία Χονγκ Κονγκ και είχαν συνδεθεί με μεταφορές ή σχεδιαζόμενες φορτώσεις βενεζουελάνικου αργού.
Η πίεση φαίνεται ήδη να επηρεάζει τις κινήσεις των πλοίων. Το ένα εκ των δύο προαναφερθέντων δεξαμενόπλοιων αν και είχε κατευθυνθεί προς τη Βενεζουέλα χωρίς φορτίο, τελικά ανέστρεψε πορεία και απομακρύνθηκε χωρίς να φορτώσει, ενώ και άλλα δεξαμενόπλοια φέρονται να «πάγωσαν» τα δρομολόγιά τους προς τη χώρα, υπό τον φόβο κυρώσεων ή παρεμβάσεων.
Το άλλο VLCC το οποίο μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια των ΗΠΑ να το επιθεωρήσουν, εξαφανίστηκε από τα συστήματα εντοπισμού και επανεμφανίστηκε στον Ατλαντικό με νέα ταυτότητα. Το πλοίο φέρεται να πέρασε σε ρωσικά χέρια, με αλλαγή ονόματος, ιδιοκτησίας και σημαίας, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι στόχο είχε να αποτρέψει νέα απόπειρα επιβίβασης.
Παρά την αλλαγή αυτή, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να θεωρεί το πλοίο «άνευ εθνικότητας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελέγχου βάσει του Δικαίου της Θάλασσας. Η Μόσχα αντέδρασε έντονα, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη του δεξαμενόπλοιου, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.
Στο μεταξύ, δύο ακόμη VLCC, παραμένουν ανοιχτά του Χιούστον, αφού αναχαιτίστηκαν τον Δεκέμβριο, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξημένο ρίσκο για δεξαμενόπλοια που σχετίζονται με τη βενεζουελάνικη αλυσίδα πετρελαίου.
Παρά τις εκτεταμένες ζημιές, οι λιμενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν άμεσα τις εξαγωγές πετρελαίου φαίνεται μέχρι στιγμής να λειτουργούν. Πηγές αναφέρουν ότι οι πετρελαϊκοί λιμένες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, αν και με αυξημένους κινδύνους.
Στο Puerto Cabello καταγράφεται μερική συνέχιση της δραστηριότητας, ενώ για το Puerto La Cruz δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές για ζημιές, αν και η γενικότερη αστάθεια επηρεάζει τη ναυτιλιακή εικόνα.
Παρά το γεγονός ότι οι βασικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δεν έχουν πληγεί άμεσα, οι εξελίξεις ήδη επηρεάζουν τη ροή των εξαγωγών. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, δεξαμενόπλοια που είχαν προγραμματίσει να φορτώσουν βενεζουελάνικο αργό έχουν διακόψει την πορεία τους, επιβεβαιώνοντας ότι ο συνδυασμός κυρώσεων, στρατιωτικής παρουσίας και νομικής αβεβαιότητας λειτουργεί αποτρεπτικά.
Η κατάσταση ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω απομόνωση της Βενεζουέλας από τη διεθνή αγορά, με τη ναυτιλία και ειδικά τα κινεζικά και ρωσικά τάνκερ να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της γεωπολιτικής σύγκρουσης.
Πηγή: newmoney.gr
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις σε τέσσερις κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες και σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, χαρακτηρίζοντας μέρος του στόλου ως «σκιώδη». Ανάμεσα στα πλοία που μπήκαν στη μαύρη λίστα βρίσκονται δύο μεγάλα VLCC, τα οποία φέρουν σημαία Χονγκ Κονγκ και είχαν συνδεθεί με μεταφορές ή σχεδιαζόμενες φορτώσεις βενεζουελάνικου αργού.
Η πίεση φαίνεται ήδη να επηρεάζει τις κινήσεις των πλοίων. Το ένα εκ των δύο προαναφερθέντων δεξαμενόπλοιων αν και είχε κατευθυνθεί προς τη Βενεζουέλα χωρίς φορτίο, τελικά ανέστρεψε πορεία και απομακρύνθηκε χωρίς να φορτώσει, ενώ και άλλα δεξαμενόπλοια φέρονται να «πάγωσαν» τα δρομολόγιά τους προς τη χώρα, υπό τον φόβο κυρώσεων ή παρεμβάσεων.
Το άλλο VLCC το οποίο μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια των ΗΠΑ να το επιθεωρήσουν, εξαφανίστηκε από τα συστήματα εντοπισμού και επανεμφανίστηκε στον Ατλαντικό με νέα ταυτότητα. Το πλοίο φέρεται να πέρασε σε ρωσικά χέρια, με αλλαγή ονόματος, ιδιοκτησίας και σημαίας, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι στόχο είχε να αποτρέψει νέα απόπειρα επιβίβασης.
Παρά την αλλαγή αυτή, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να θεωρεί το πλοίο «άνευ εθνικότητας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελέγχου βάσει του Δικαίου της Θάλασσας. Η Μόσχα αντέδρασε έντονα, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη του δεξαμενόπλοιου, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.
Στο μεταξύ, δύο ακόμη VLCC, παραμένουν ανοιχτά του Χιούστον, αφού αναχαιτίστηκαν τον Δεκέμβριο, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξημένο ρίσκο για δεξαμενόπλοια που σχετίζονται με τη βενεζουελάνικη αλυσίδα πετρελαίου.
Πλήγμα σε λιμάνιαΟι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έπληξαν κρίσιμες υποδομές της Βενεζουέλας, με σημαντικές ζημιές να καταγράφονται στο λιμάνι La Guaira, κοντά στο Καράκας. Πρόκειται για έναν από τους βασικότερους λιμένες της χώρας, με εμπορική και στρατιωτική σημασία, που εξυπηρετεί φορτία, επιβάτες και container.
Παρά τις εκτεταμένες ζημιές, οι λιμενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν άμεσα τις εξαγωγές πετρελαίου φαίνεται μέχρι στιγμής να λειτουργούν. Πηγές αναφέρουν ότι οι πετρελαϊκοί λιμένες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, αν και με αυξημένους κινδύνους.
Στο Puerto Cabello καταγράφεται μερική συνέχιση της δραστηριότητας, ενώ για το Puerto La Cruz δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές για ζημιές, αν και η γενικότερη αστάθεια επηρεάζει τη ναυτιλιακή εικόνα.
Παρά το γεγονός ότι οι βασικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δεν έχουν πληγεί άμεσα, οι εξελίξεις ήδη επηρεάζουν τη ροή των εξαγωγών. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, δεξαμενόπλοια που είχαν προγραμματίσει να φορτώσουν βενεζουελάνικο αργό έχουν διακόψει την πορεία τους, επιβεβαιώνοντας ότι ο συνδυασμός κυρώσεων, στρατιωτικής παρουσίας και νομικής αβεβαιότητας λειτουργεί αποτρεπτικά.
Η κατάσταση ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω απομόνωση της Βενεζουέλας από τη διεθνή αγορά, με τη ναυτιλία και ειδικά τα κινεζικά και ρωσικά τάνκερ να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της γεωπολιτικής σύγκρουσης.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα