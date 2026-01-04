Σοβαρές επιπτώσεις σε ρωσικά και κινεζικά δεξαμενόπλοια από την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις σε τέσσερις κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες και σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, χαρακτηρίζοντας μέρος του στόλου ως «σκιώδη» - Πλήγμα σε λιμάνια