Οι ΗΠΑ καταδιώκουν ένα ακόμη τάνκερ που κατευθυνόταν στη Βενεζουέλα
Αν η τρέχουσα επιχείρηση ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν καταλάβει συνολικά τρία δεξαμενόπλοια σε διάστημα περίπου μιάμισης εβδομάδας
Λίγες μόνο ώρες μετά την τελευταία κατάσχεση δεξαμενόπλοιου ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, το Λιμενικό Σώμα των ΗΠΑ επιχειρεί να θέσει υπό τον έλεγχό του ένα ακόμη τάνκερ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το τάνκερ αυτό είναι το Bella 1, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ από το 2024, για τους φερόμενους δεσμούς του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Το δεξαμενόπλοιο κατευθυνόταν στη Βενεζουέλα και είναι κενό φορτίου. «Η αμερικανική ακτοφυλακή παρακολουθεί ενεργά ένα πλοίο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις (…) και συμμετέχει στην παράνομη παραβίαση των κυρώσεων από τη Βενεζουέλα. Φέρει ψευδή σημαία και σε βάρος του έχει εκδοθεί δικαστική εντολή κατάσχεσης» ανέφερε εχθές ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
Το βράδυ του Σαββάτου, οι αμερικανικές δυνάμεις προσέγγισαν αρχικά το πλοίο και προσπάθησαν να το αναχαιτίσουν, αφού έλαβαν ένταλμα από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Το τάνκερ όμως συνέχισε την πορεία του. Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη καταδίωξη, όπως αναφέρει το πρακτορείο DPA.
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο μεγάλο δεξαμενόπλοιο που συνελήφθη, τη 10η Δεκεμβρίου, το Skipper, οδηγήθηκε σε αμερικανικό λιμάνι και το φορτίο του κατασχέθηκε. Μετέφερε 1,9 εκατ. βαρέλια αργού, σύμφωνα με τον κ. Μαδούρο, ο οποίος κατήγγειλε την αμερικανική «πειρατεία» του. Η τύχη του δεύτερου, του Centuries, που κατασχέθηκε το περασμένο Σάββατο, δεν είναι σαφής.
Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει αρμάδα πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων και στρατιωτικά αεροσκάφη διαφόρων τύπων στην Καραϊβική στο πλαίσιο επιχείρησης που διατείνονται πως σκοπό έχει την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Όμως πλέον συμπεριλαμβάνει την κατάσχεση manu militari δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει το τελευταίο διάστημα πως οι μέρες του ομολόγου του Μαδούρο είναι «μετρημένες» και πως «δεν αποκλείει» πόλεμο μεταξύ των δυο χωρών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε τον «πλήρη αποκλεισμό» των πλοίων που υφίστανται «κυρώσεις», εννοώντας αυτά που έχουν συμπεριληφθεί σε μαύρη λίστα του υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο κυρώσεων και του εμπάργκο. Ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν πως το μέτρο είναι πολύ αόριστα διατυπωμένο και μπορεί κατά συνέπεια να ερμηνευτεί πως αφορά κάθε πλοίο που μεταφέρει αργό από τη Βενεζουέλα, με μοναδική εξαίρεση αυτά της Chevron.
🚨 BREAKING: Video has been released showing the U.S. Coast Guard SEIZING a Venezuelan oil tanker in a tactical operation today
This is the SECOND Venezuelan vessel seized by the U.S. in recent days.
President Trump’s NOT playing around. pic.twitter.com/OFMjUgpv5I
