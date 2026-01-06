Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός Σοσιαλδημοκρατών και Συμμαχίας Βάγκενκνεχτ στο Βρανδεμβούργο
Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα προκειμένου να διερευνήσει την προοπτική νέου κυβερνητικού συνασπισμού
Ο πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου Ντίτμαρ Βόιντκε ανακοίνωσε την Τρίτη το τέλος του συνασπισμού μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) από το οποίο προέρχεται και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), καθώς η κυβέρνηση είχε χάσει την πλειοψηφία μετά την αποχώρηση τριών βουλευτών του BSW.
«Δεν υπάρχει πλέον βάση για συνεργασία. Πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν στο κρατίδιο εφαρμόστηκαν ήδη - όπως ένας βιώσιμος προϋπολογισμός. Παρ 'όλα αυτά, το έργο του συνασπισμού έχει επισκιαστεί από συνεχείς συγκρούσεις εντός του BSW, το οποίο δεν είναι πλέον πρόθυμο να αναλάβει σαφή δέσμευση στον συνασπισμό», δήλωσε ο Βόιντκε.
Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ θα λειτουργήσει μια de facto κυβέρνηση μειοψηφίας.
Ο Ντίτμαρ Βόιντκε ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) προκειμένου να διερευνήσει την προοπτική σχηματισμού νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε η απαραίτητη πλειοψηφία για έναν τέτοιο συνασπισμό, αλλά αυτό άλλαξε με την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών Ρόμπερτ Κρούμπαχ από το BSW τη Δευτέρα και τις παραιτήσεις άλλων δύο μελών του κοινοβουλίου του κρατιδίου από το BSW, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα.
