1.000 σκιέρ σχημάτισαν τεράστια καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, δείτε βίντεο
1.000 σκιέρ σχημάτισαν τεράστια καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, δείτε βίντεο

Συγκινητική κίνηση στις ελβετικές Άλπεις - Η κίνηση συγκέντρωσε έντονη υποστήριξη από ολόκληρη την αλπική κοινότητα

1.000 σκιέρ σχημάτισαν τεράστια καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, δείτε βίντεο
Περίπου 1.000 σκιέρ χάραξαν την Κυριακή μια τεράστια καρδιά στο χιόνι, σε πίστα του παγκοσμίου τουρνουά στο Κραν Μοντανά, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στο ελβετικό θέρετρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, εξαπλώθηκε με ταχύτητα και είχε τραγικό απολογισμό 40 νεκρούς και 116 τραυματίες.

Η συμβολική δράση πραγματοποιήθηκε αρχικά στην πίστα Bellalui, γνωστή καθώς φιλοξενεί εκκινήσεις αγώνων κατάβασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην κοντινή περιοχή Chetseron.

Δείτε το βίντεο:

Skiers form heart to honour victims of deadly Crans-Montana fire


Την πρωτοβουλία οργάνωσε η σχολή για μαθήματα σκι στο Κραν Μοντανά σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους σκι και με τη στήριξη τουριστικών φορέων της περιοχής. Οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν ήταν παιδιά, τα οποία αρχικά επρόκειτο να λάβουν μέρος σε αγώνες που είχαν προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κίνηση αλληλεγγύης συγκέντρωσε έντονη υποστήριξη από ολόκληρη την αλπική κοινότητα, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες και στις οικογένειες των θυμάτων.
