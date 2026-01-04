Κοινή αεροπορική επίθεση Βρετανίας και Γαλλίας κατά του ISIS στη Συρία

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χτυπήθηκε υπόγεια εγκατάσταση βόρεια της Παλμύρας, στο κέντρο της χώρας

Βρετανικά και γαλλικά μαχητικά σε κοινή αεροπορική επιχείρηση κατέστρεψαν βάση τουν ISIS στη νότια Συρία, η οποία χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση όπλων και εκρηκτικών, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν υπόγεια εγκατάσταση βόρεια της Παλμύρας, στο κέντρο της χώρας.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, βρετανικά και γαλλικά μαχητικά, με την υποστήριξη ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού Voyager, πραγματοποίησαν κοινή επίθεση, χρησιμοποιώντας κατευθνόμενες βόμβες για να χτυπήσουν τις σήραγγες πρόσβασης.

Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η επίθεση ήταν επιτυχής, λένε οι βρετανικές Αρχές χωρίς κίνδυνο για τους πολίτες. Τα αεροσκάφη επέστρεψαν στη βάση τους με ασφάλεια.

Αεροσκάφη δυτικών κρατών διεξάγουν περιπολίες κι επιχειρήσεις για την αποτροπή της εκ νέου ενίσχυσης του ISIS, που είχε κυριεύσει και μεγάλες περιοχές της Συρίας ως το 2019.
