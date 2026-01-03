Οι φωτογραφίες που «καίνε» τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας
Οι φωτογραφίες που «καίνε» τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας
Φωτογραφίες αποκαλύπτουν ότι συμμετείχαν προσωπικά στην ανακαίνιση του χώρου – Στο επίκεντρο ο μονωτής της οροφής, τα μέτρα πυρασφάλειας και η σκάλα που προσπάθησε ο κόσμος να διαφύγει
Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στο νυχτερινό κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά εγείρουν φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες του καταστήματος είχαν ενεργό ρόλο στις εργασίες ανακαίνισης του χώρου πριν από περίπου μία δεκαετία. Το μπαρ μετατράπηκε το 2015 σε δημοφιλή προορισμό της διασκέδασης, ωστόσο πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις φονικότερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.
Οι ιδιοκτήτες, ο Ζακ Μορέτι (49 ετών) και η σύζυγός του Τζέσικα Μορέτι (40 ετών), ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες ανθρωποκτονίας από αμέλεια, εφόσον αποδειχθεί ότι τα μέτρα πυρασφάλειας ή οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στον χώρο δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα πρότυπα, όπως ανέφεραν οι ελβετικές αρχές.
Οι πρώτες εκτιμήσεις των ανακριτικών αρχών συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες πυροτεχνημάτων που ήταν προσαρμοσμένοι σε μπουκάλια σαμπάνιας. Οι σπινθήρες φαίνεται να άναψαν τον αφρώδη, διάτρητο ηχομονωτικό μονωτή που κάλυπτε την οροφή του υπόγειου χώρου, με τις φλόγες να εξαπλώνονται αστραπιαία.
Η φωτιά που σκόρπισε τον θάνατοΗ καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, την ώρα που το υπόγειο του κλαμπ ήταν γεμάτο νεαρούς θαμώνες. Επισήμως, οι ελβετικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει 40 νεκρούς, ωστόσο ιταλικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων στους 47. Παράλληλα, 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι κάτω των 20, πολλοί εκ των οποίων με εκτεταμένα εγκαύματα τρίτου βαθμού.
Φωτογραφίες από την ανακαίνιση και ο ρόλος των ιδιοκτητώνΙδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν φωτογραφίες από λογαριασμό στο Facebook που είχε δημιουργηθεί το 2015 και καταγράφει βήμα-βήμα την ανακαίνιση του μπαρ. Σε αυτές, ο Ζακ Μορέτι εμφανίζεται να ποζάρει χαμογελαστός μέσα στο εργοτάξιο, ενώ σε άλλη εικόνα φαίνεται να παρακολουθεί εργασίες εκσκαφής στο υπόγειο, φορώντας γάντια ασφαλείας. Οι εικόνες δείχνουν ότι τότε η οροφή του χώρου είχε απογυμνωθεί πλήρως και πως ο αφρώδης μονωτής τοποθετήθηκε ως τελικό στρώμα.
Οι ανακριτές εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο υλικό πληρούσε τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και εάν η χρήση του συνέβαλε
στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.
Φωτογραφίες δείχνουν πιθανή στένωση της σκάλας κατά τη διάρκεια της ανακαίνισηςΚατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η στενή σκάλα που οδηγούσε από το υπόγειο στο ισόγειο αποδείχθηκε μοιραία για πολλούς από τους παρευρισκόμενους. Προκλήθηκε μαζικός συνωστισμός, καθώς δεκάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Φωτογραφίες από τη σελίδα του ιδιοκτήτη στο Facebook δείχνουν πλέον ότι η συγκεκριμένη σκάλα φέρεται να στενεύτηκε κατά τις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν το 2015.
Ο ιδιοκτήτης έχει δηλώσει ότι προχώρησε ο ίδιος στην ανακαίνιση του μπαρ «Le Constellation» και κατέγραψε φωτογραφικά την εξέλιξη των εργασιών. Στις ίδιες εικόνες φαίνεται, μεταξύ άλλων, και η τοποθέτηση της αφρώδους μόνωσης στην οροφή του χώρου, όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτηση.
«Τηρήθηκαν όλοι οι κανονισμοί», λένε οι ΜορέτιΟι ιδιοκτήτες, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά, υποστηρίζουν ότι όλες οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τη νομοθεσία και ότι το κατάστημα είχε ελεγχθεί τρεις φορές την τελευταία δεκαετία από τις αρμόδιες αρχές. «Όλα έγιναν βάσει των κανονισμών. Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε. Δεν είμαστε καλά», δήλωσε ο Ζακ Μορέτι στην εφημερίδα La Tribune de Genève.
Απέρριψε επίσης αναφορές ότι οι σκάλες διαφυγής από το υπόγειο ήταν στενές ή ότι χρησιμοποιήθηκαν μη πυράντοχα υλικά σε έπιπλα και ηχομονώσεις. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διαλευκανθούν τα αίτια. Οι δικηγόροι μας είναι ήδη ενήμεροι», πρόσθεσε.
Η έρευνα και τα επόμενα βήματαΗ γενική εισαγγελέας, Μπεατρίς Πιλού, επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι έχει ήδη ανακριθεί και ότι βρίσκεται ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης για ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Εξετάζουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις εξόδους κινδύνου, τους πυροσβεστήρες και τη χωρητικότητα του χώρου», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν δεν υφίσταται ποινική ευθύνη.
Στην έρευνα συμμετέχουν περίπου 30 άτομα, ενώ άλλοι 30 ειδικοί έχουν αναλάβει τη δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων μέσω DNA, οδοντιατρικών στοιχείων και προσωπικών αντικειμένων. Οι αρχές παραδέχονται ότι η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα.
Θύματα από όλη την ΕυρώπηΑνάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί, καθώς και πολίτες από Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Πορτογαλία και Πολωνία. Η εθνικότητα 14 ατόμων παραμένει αδιευκρίνιστη. Έξι Ιταλοί και οκτώ Γάλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται.
Το πρώτο θύμα που κατονομάστηκε ήταν ο 17χρονος Ιταλός έφηβος γκόλφερ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ενώ ανάμεσα στους αγνοουμένους βρίσκεται και η Σάρλοτ Νένταμ, μαθήτρια με σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την Ελβετία και έχει προκαλέσει κύμα διεθνούς ανησυχίας, με τις οικογένειες των θυμάτων να αναμένουν απαντήσεις για το πώς μια βραδιά γιορτής μετατράπηκε σε πένθος.
