Οι φωτογραφίες που «καίνε» τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Φωτογραφίες του 2015 δείχνουν την επένδυση στην οροφή του μπαρ Le Constellation, την οποία οι ερευνητές εκτιμούν ότι πήρε φωτιά και αποτέλεσε το σημείο από όπου ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά

Η Τζέσικα Μορέτι, 40 ετών βρισκόταν μέσα στο μπαρ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της

Φωτογραφίες δείχνουν πιθανή στένωση της σκάλας κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης

«Τηρήθηκαν όλοι οι κανονισμοί», λένε οι Μορέτι

Η έρευνα και τα επόμενα βήματα

Θύματα από όλη την Ευρώπη

Οι ανακριτές εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο υλικό πληρούσε τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και εάν η χρήση του συνέβαλεστην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η στενή σκάλα που οδηγούσε από το υπόγειο στο ισόγειο αποδείχθηκε μοιραία για πολλούς από τους παρευρισκόμενους. Προκλήθηκε μαζικός συνωστισμός, καθώς δεκάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Φωτογραφίες από τη σελίδα του ιδιοκτήτη στο Facebook δείχνουν πλέον ότι η συγκεκριμένη σκάλα φέρεται να στενεύτηκε κατά τις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν το 2015.Ο ιδιοκτήτης έχει δηλώσει ότι προχώρησε ο ίδιος στην ανακαίνιση του μπαρ «Le Constellation» και κατέγραψε φωτογραφικά την εξέλιξη των εργασιών. Στις ίδιες εικόνες φαίνεται, μεταξύ άλλων, και η τοποθέτηση της αφρώδους μόνωσης στην οροφή του χώρου, όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτηση.Οι ιδιοκτήτες, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά, υποστηρίζουν ότι όλες οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τη νομοθεσία και ότι το κατάστημα είχε ελεγχθεί τρεις φορές την τελευταία δεκαετία από τις αρμόδιες αρχές. «Όλα έγιναν βάσει των κανονισμών. Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε. Δεν είμαστε καλά», δήλωσε ο Ζακ Μορέτι στην εφημερίδα La Tribune de Genève.Απέρριψε επίσης αναφορές ότι οι σκάλες διαφυγής από το υπόγειο ήταν στενές ή ότι χρησιμοποιήθηκαν μη πυράντοχα υλικά σε έπιπλα και ηχομονώσεις. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διαλευκανθούν τα αίτια. Οι δικηγόροι μας είναι ήδη ενήμεροι», πρόσθεσε.Η γενική εισαγγελέας,, επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι έχει ήδη ανακριθεί και ότι βρίσκεται ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης για ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Εξετάζουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις εξόδους κινδύνου, τους πυροσβεστήρες και τη χωρητικότητα του χώρου», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν δεν υφίσταται ποινική ευθύνη.Στην έρευνα συμμετέχουν περίπου 30 άτομα, ενώ άλλοι 30 ειδικοί έχουν αναλάβει τη δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων μέσω DNA, οδοντιατρικών στοιχείων και προσωπικών αντικειμένων. Οι αρχές παραδέχονται ότι η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα.Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί, καθώς και πολίτες από Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Πορτογαλία και Πολωνία. Η εθνικότητα 14 ατόμων παραμένει αδιευκρίνιστη. Έξι Ιταλοί και οκτώ Γάλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται.Το πρώτο θύμα που κατονομάστηκε ήταν ο 17χρονος Ιταλός έφηβος γκόλφερενώ ανάμεσα στους αγνοουμένους βρίσκεται και ημαθήτρια με σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την Ελβετία και έχει προκαλέσει κύμα διεθνούς ανησυχίας, με τις οικογένειες των θυμάτων να αναμένουν απαντήσεις για το πώς μια βραδιά γιορτής μετατράπηκε σε πένθος.