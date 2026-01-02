Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Χάρκοβο

Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων

Πληροφορίες για εγκλωβισμένους ανθρώπους κάτω από τα ερείπια

Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη Χάρκοβο στη νοτιανατολική Ουκρανία προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινιεχούμποφ.

«Αρχικά ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις αναζήτησης είναι σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο Σινεχούμποφ.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης