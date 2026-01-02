Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων
Πληροφορίες για εγκλωβισμένους ανθρώπους κάτω από τα ερείπια
Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη Χάρκοβο στη νοτιανατολική Ουκρανία προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινιεχούμποφ.
«Αρχικά ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.
«Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις αναζήτησης είναι σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο Σινεχούμποφ.
