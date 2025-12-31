Συμφωνία 320 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Λιθουανίας και SAAB για πυραυλικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας
Λιθουανία Ρωσία

Συμφωνία 320 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Λιθουανίας και SAAB για πυραυλικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας

Η χώρα της Βαλτικής σκοπεύει να αγοράσει φορητά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας RBS-70 NG για να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες

Συμφωνία 320 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Λιθουανίας και SAAB για πυραυλικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας
Η Λιθουανία σκοπεύει να αγοράσει φορητά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας RBS-70 NG αξίας άνω των 320 εκατομμυρίων ευρώ για να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Σύμβαση υπογράφηκε με τη σουηδική κατασκευάστρια εταιρία Saab, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου και της εταιρίας. Μαζί με τις προηγούμενες συμβάσεις, η Λιθουανία διασφαλίζει τη συνεχή προμήθεια οπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις της για την περίοδο μεταξύ 2026 και 2032.

«Από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας»

«Η ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρομπέρτας Κάουνας.


Η Λιθουανία έχει ήδη συστήματα RBS 70, ένα μικρής εμβέλειας σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας που καθιστά αποτελεσματική τη μάχη κατά εναέριων στόχων μέρα και νύχτα. Επιλέχτηκε γιατί είναι εύκολο στη συντήρησή του και γιατί είναι φορητό μεταξύ των άλλων τεχνικών πλεονεκτημάτων.

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πριν από τα Χριστούγεννα ότι σκόπευε να αγοράσει αντιαρματικά πυρομαχικά και εκτοξευτές χειροβομβίδων μιας χρήσης, επίσης από τη Saab.

Η Λιθουανία, η οποία συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και με τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας, «βλέπει» τον πόλεμο του Κρεμλίνου στην Ουκρανία ως ευθεία απειλή.

Από τότε που η Μόσχα άρχισε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, το Βίλνιους και άλλες πρωτεύουσες της Βαλτικής έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τις αμυντικές τους ικανότητες.

Η Λιθουανία πρόκειται να δαπανήσει το 5,38% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της στην άμυνα το 2026.
