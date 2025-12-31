Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Συναγερμός στη Σκανδιναβία: Δεσμεύτηκε πλοίο για φθορά υποθαλάσσιου καλωδίου που συνδέει Φινλανδία και Εσθονία
Το υποθαλάσσιο καλώδιο συνδέει την Ελσίνκι με το Ταλίν και αποτελεί βασική υποδομή για τις τηλεπικοινωνίες μεταξύ των δύο χωρών
Οι αρχές της Φινλανδίας προχώρησαν στη δέσμευση ενός πλοίου, μετά τη ζημιά που υπέστη υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η αστυνομία της χώρας.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της φινλανδικής αστυνομίας, το πλοίο που θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση της ζημιάς εντοπίστηκε εντός φινλανδικών χωρικών υδάτων με την αλυσίδα της άγκυράς του κατεβασμένη στη θάλασσα. Το σημείο όπου διαπιστώθηκε η φθορά του καλωδίου, ωστόσο, βρίσκεται σε εσθονικά ύδατα.
Οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα ή τη σημαία του πλοίου, διευκρινίζοντας πάντως ότι του δόθηκε εντολή να σταματήσει, να ανεβάσει την άγκυρα και στη συνέχεια τέθηκε υπό τον έλεγχο των φινλανδικών αρχών.
Το υποθαλάσσιο καλώδιο συνδέει την Ελσίνκι με το Ταλίν και αποτελεί βασική υποδομή για τις τηλεπικοινωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Αν και το ακριβές μέγεθος της ζημιάς δεν ήταν άμεσα γνωστό, το περιστατικό θεωρήθηκε αρκετά σοβαρό ώστε να προκαλέσει τεχνικές δυσλειτουργίες, οι οποίες εντοπίστηκαν από τον φινλανδικό πάροχο τηλεπικοινωνιών Elisa, που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη σύνδεση.
Όπως επισημαίνουν οι φινλανδικές αρχές, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί με αυξανόμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια, εντείνοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για ενέργειες δολιοφθοράς. Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει το ΝΑΤΟ να εγκαινιάσει νωρίτερα φέτος ειδικό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.
Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η υπόθεση διερευνάται ως βαριά φθορά ξένης περιουσίας, απόπειρα βαριάς φθοράς και βαριά παρεμπόδιση τηλεπικοινωνιών, χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω αναβάθμιση των κατηγοριών ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας.
