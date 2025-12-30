Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK: Είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη της με τη λευχαιμία
Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK: Είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη της με τη λευχαιμία
Οι γιατροί διέγνωσαν τη σπάνια μορφή του καρκίνου από την οποία έπασχε λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, τον Μάιο του 2024
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η νεότερη εγγονή του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Μόλις πριν από ένα μήνα σε κείμενό της στο περιοδικό New Yorker έγραφε ότι της απέμεινε λιγότερος από έναν χρόνο ζωής, αφού διαγνώστηκε με μυελογενή λευχαιμία με σπάνια μετάλλαξη.
«Ίσως ο εγκέφαλός μου αναπαράγει τη ζωή μου τώρα επειδή έχω μια τελική διάγνωση και όλες αυτές οι αναμνήσεις θα χαθούν», έγραψε η Σλόσμπεργκ που ήταν κόρη της Κάρολαϊν Κένεντι και εγγονή της Τζάκι Κένεντι.
Είχε δύο παιδιά, τον Έντουιν, τριών ετών και μία κόρη 19 μηνών.
Είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο Γέιλ και είχε μεταπτυχιακό από την Οξφόρδη. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στους New York Times και εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο το 2019.
Το 2017 είχε παντρευτεί με τον ουρολόγο Τζορτζ Μόραν, τον οποίο γνώρισε ως φοιτήτρια.
Το θάνατό της ανακοίνωσε το ίδρυμα της Βιβλιοθήκης JFK. «Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, θα είναι πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε το σύντομο μήνυμα στο Instagram με τις υπογραφές μελών της οικογένειας (Τζορτζ, Έντγουιν και Τζόζεφιν Μοράν, Εντ, Καρολίνα, Τζακ, Ρόουζ και Ρόρι).
Στο κείμενό της η Σλόσμπεργκ περιέγραφε πώς οι γιατροί διέγνωσαν τον καρκίνο λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, τον Μάιο του 2024.
Από τότε υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες και μεταγγίσεις αίματος, ενώ υποβλήθηκε και σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η σπάνια μετάλλαξη από την οποία έπασχε εμφανίζεται συνήθως σε ηλικιωμένους ασθενείς, αναφέρει η New York Post.
Η Σλόσμπεργκ, με τη βοήθεια των γιατρών της, πέρασε από περιόδους ύφεσης και υποτροπής, ενώ αποκαλύπτει τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της θεραπείας CAR-T, μιας καινοτόμου μεθόδου για τη λευχαιμία.
«Όταν διαγνώστηκα με λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου», γράφει. Στο κείμενο, περιγράφει επίσης τη βοήθεια που έλαβε από την οικογένειά της, με την αδελφή της να δίνει τα βλαστοκύτταρά της για τη θεραπεία της.
