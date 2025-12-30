Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λαττάκεια μετά τα επεισόδια στα οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, καταστράφηκαν περιουσίες Αλαουιτών

Οι νέες ταραχές σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τις διαδηλώσεις των Αλαουιτών, στις οποίες σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας