Το Ισραήλ θα απονείμει βραβείο ειρήνης στον Τραμπ το 2026
Το Ισραήλ θα απονείμει βραβείο ειρήνης στον Τραμπ το 2026
Οι Ισραηλινοί «εκτιμούν όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε το Ισραήλ και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας» κατά της Χαμάς, είπε ο Νετανιάχου - «Πολύ έκπληκτος» και «συγκινημένος» για την επικείμενη βράβευση, δήλωσε ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει βραβείο ειρήνης από το Ισραήλ το 2026, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Οι Ισραηλινοί «εκτιμούν όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε το Ισραήλ και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας» κατά της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Ανακοινώνοντας ότι θα απονείμει στον Ντόναλντ Τραμπ αυτό το βραβείο ειρήνης, την ύψιστη τιμητική διάκριση του Ισραήλ για τους πολίτες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σπάει μια παράδοση δεκαετιών απονομής του σε Ισραηλινό πολίτη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς ενθουσιασμένος, δήλωσε «πολύ έκπληκτος» και «συγκινημένος» που τιμάται με αυτό το βραβείο, υπονοώντας ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Ισραήλ για την τελετή, η οποία παραδοσιακά πραγματοποιείται την παραμονή της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται ως ο «αρχιτέκτονας» ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια από έναν πόλεμο που διεξήγαγε το Ισραήλ και πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.
Ο Ρεπουμπλικάνος καυχιέται ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους (Γάζα, Ινδία-Πακιστάν, Καμπότζη-Ταϊλάνδη, κ.λπ.) και πιστεύει ότι οι προσπάθειές του θα πρέπει να του χαρίσουν το Νόμπελ Ειρήνης.
Η FIFA, ο ισχυρός διεθνής ποδοσφαιρικός οργανισμός, του απένειμε το βραβείο ειρήνης στις αρχές Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Ουάσινγκτον.
Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σε ορισμένες από αυτές τις συγκρούσεις ήταν ελάχιστη ή ανύπαρκτη.
Οι Ισραηλινοί «εκτιμούν όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε το Ισραήλ και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας» κατά της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Ανακοινώνοντας ότι θα απονείμει στον Ντόναλντ Τραμπ αυτό το βραβείο ειρήνης, την ύψιστη τιμητική διάκριση του Ισραήλ για τους πολίτες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σπάει μια παράδοση δεκαετιών απονομής του σε Ισραηλινό πολίτη.
How this is litereally not driving Americans crazy?— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) December 29, 2025
Netanyahu has announced he's awarding the Israel Prize to President Trump "for his tremendous contributions to Israel and the Jewish people."pic.twitter.com/YHQ1bY1lCZ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς ενθουσιασμένος, δήλωσε «πολύ έκπληκτος» και «συγκινημένος» που τιμάται με αυτό το βραβείο, υπονοώντας ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Ισραήλ για την τελετή, η οποία παραδοσιακά πραγματοποιείται την παραμονή της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται ως ο «αρχιτέκτονας» ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια από έναν πόλεμο που διεξήγαγε το Ισραήλ και πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.
Ο Ρεπουμπλικάνος καυχιέται ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους (Γάζα, Ινδία-Πακιστάν, Καμπότζη-Ταϊλάνδη, κ.λπ.) και πιστεύει ότι οι προσπάθειές του θα πρέπει να του χαρίσουν το Νόμπελ Ειρήνης.
Η FIFA, ο ισχυρός διεθνής ποδοσφαιρικός οργανισμός, του απένειμε το βραβείο ειρήνης στις αρχές Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Ουάσινγκτον.
Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σε ορισμένες από αυτές τις συγκρούσεις ήταν ελάχιστη ή ανύπαρκτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα