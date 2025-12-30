Το Ισραήλ θα απονείμει βραβείο ειρήνης στον Τραμπ το 2026

Οι Ισραηλινοί «εκτιμούν όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε το Ισραήλ και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας» κατά της Χαμάς, είπε ο Νετανιάχου - «Πολύ έκπληκτος» και «συγκινημένος» για την επικείμενη βράβευση, δήλωσε ο Τραμπ