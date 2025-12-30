Τα μηνύματα της συνάντησης Τραμπ με Νετανιάχου και πώς η Τουρκία «κέρδισε έδαφος» αν και απούσα

Στη Μέση Ανατολή, πάντως, τα νέα ήταν ελάχιστα. Η

καλύφθηκε με δηλώσεις αρχών χωρίς χρονοδιαγράμματα. Ο αφοπλισμός της

επαναλήφθηκε ως προϋπόθεση, χωρίς εξήγηση για το πώς επιβάλλεται, από ποιον και με ποιο πολιτικό κόστος. Το μήνυμα Τραμπ περιελάμβανε μόνο την απειλή των συνεπειών σε περίπτωση που όσα έχουν υπογραφεί δεν τηρηθούν. Το ζήτημα της διοίκησης του θύλακα μετά τις επιχειρήσεις έμεινε στον αέρα. Κανένας δεν θέλησε να δεσμευτεί δημοσίως για ρόλους, ευθύνες και κανόνες εμπλοκής. Η ασάφεια δεν ήταν αδυναμία. Ήταν επιλογή. Το ίδιο μοτίβο φάνηκε να υπάρχει και αναφορικά με την κατάσταση στην

. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να είπε πως υπάρχουν διαφωνίες αναφορικά με το θέμα αλλά δήλωσε παράλληλα βέβαιος πως ο Νετανιάχου θα κάνει τα πάντα προκειμένου οι εποικισμοί να περιοριστούν…

Το μοτίβο άλλαξε για λίγο με το Ιράν

. Ο Τραμπ κράτησε σκληρή ρητορική, μίλησε για «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», αλλά απέφυγε τις λέξεις που θα έκλειναν διπλωματικά παράθυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη βρίσκεται στο αμερικανικό μικροσκόπιο και πως εάν δεν κάνει όσα πρέπει οι συνέπειες θα είναι σοβαρότερες από τους βομβαρδισμούς του περασμένου καλοκαιριού. Ο Νετανιάχου πήρε αυτό που χρειαζόταν σε επίπεδο τόνου και συμβολισμού, όχι όμως μια νέα, συγκεκριμένη αμερικανική δέσμευση.



Η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ωστόσο, δεν ειπώθηκε από το βήμα. Αναδύθηκε στις παρυφές της συνάντησης και κυρίως στις δηλώσεις μετά. Η Τουρκία εμφανίζεται, για ακόμη μία φορά, ως παίκτης που κερδίζει χώρο χωρίς να βρίσκεται στο δωμάτιο. Η Άγκυρα επανέρχεται ως αναγκαίος συνομιλητής τόσο στο συριακό πεδίο όσο και στη συζήτηση για τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική της Γάζας. Όχι ως σύμμαχος χωρίς ερωτηματικά, αλλά ως δύναμη που δεν μπορείς να παρακάμψεις.

