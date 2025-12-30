Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Χριστουγεννιάτικη τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητήριαση σε δείπνο και πέθαναν
Στη ΜΕΘ ο πατέρας και σύζυγος - Γλίτωσε μόνο η 18χρονη κόρη που δεν έφαγε στο μοιραίο δείπνο με μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά
Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές μιας οικογένειας στην Ιταλία όταν μια μητέρα και η κόρη της πέθαναν μετά από ένα εορταστικό δείπνο.
Η 50χρονη Αντονέλα ντι Ιέλσι και η 15χρονη Σάρα ντι Βίτα πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών το Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο Cardarelli στη νότια Ιταλία.
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης ως αιτία θανάτου εικάζεται η τροφική δηλητηρίαση μετά από γεύμα που έφαγε η οικογένεια στις 23 Δεκεμβρίου.
Το μενού περιλάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά, ανάμεσά τους και μύδια - πιάτα που παραδοσιακά απολαμβάνουν στην περιοχή την περίοδο των Χριστουγέννων.
Μητέρα και κόρη παρουσίασαν τα ίδια συμπτώματα - ναυτία και έντονο κοιλιακό άλγος - τις ημέρες μετά το γεύμα με αποτέλεσμα να γίνει εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Πρώτη άφησε την τελευταία της πνοή η 15χρονη στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου και ακολούθησε η μητέρα της, λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο πατέρας και σύζυγός, Τζιάνι, ο οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Spallanzani της Ρώμης.
Μητέρα και κόρη είχαν πάει άλλες δύο φορές στο νοσοκομείο - στις 25 και 26 Δεκεμβρίου - πριν να επιστρέψουν στο νοσοκομείο το Σάββατο με ακόμα πιο έντονα συμπτώματα.
Η μοναδική που γλίτωσε ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, η οποία εκτιμάται ότι δεν έφαγε στο μοιραίο δείπνο.
Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα τροφίμων από το σπίτι της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων κονσερβών και φρέσκων προϊόντων, για να προσδιορίσει ποιο προϊόν μπορεί να προκάλεσε τη δηλητηρίαση.
