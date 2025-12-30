Χριστουγεννιάτικη τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητήριαση σε δείπνο και πέθαναν
Χριστουγεννιάτικη τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητήριαση σε δείπνο και πέθαναν

Στη ΜΕΘ ο πατέρας και σύζυγος - Γλίτωσε μόνο η 18χρονη κόρη που δεν έφαγε στο μοιραίο δείπνο με μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά

Χριστουγεννιάτικη τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητήριαση σε δείπνο και πέθαναν
Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές μιας οικογένειας στην Ιταλία όταν μια μητέρα και η κόρη της πέθαναν μετά από ένα εορταστικό δείπνο.

Η 50χρονη Αντονέλα ντι Ιέλσι και η 15χρονη Σάρα ντι Βίτα πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών το Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο Cardarelli στη νότια Ιταλία.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης ως αιτία θανάτου εικάζεται η τροφική δηλητηρίαση μετά από γεύμα που έφαγε η οικογένεια στις 23 Δεκεμβρίου.

Χριστουγεννιάτικη τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητήριαση σε δείπνο και πέθαναν
Η 50χρονη Αντονέλα ντι Ιέλσι
Χριστουγεννιάτικη τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητήριαση σε δείπνο και πέθαναν
H 15χρονη Σάρα ντι Βίτα


Το μενού περιλάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά, ανάμεσά τους και μύδια - πιάτα που παραδοσιακά απολαμβάνουν στην περιοχή την περίοδο των Χριστουγέννων.

Μητέρα και κόρη παρουσίασαν τα ίδια συμπτώματα - ναυτία και έντονο κοιλιακό άλγος - τις ημέρες μετά το γεύμα με αποτέλεσμα να γίνει εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Πρώτη άφησε την τελευταία της πνοή η 15χρονη στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου και ακολούθησε η μητέρα της, λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο πατέρας και σύζυγός, Τζιάνι, ο οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Spallanzani της Ρώμης.

Μητέρα και κόρη είχαν πάει άλλες δύο φορές στο νοσοκομείο - στις 25 και 26 Δεκεμβρίου - πριν να επιστρέψουν στο νοσοκομείο το Σάββατο με ακόμα πιο έντονα συμπτώματα.

Η μοναδική που γλίτωσε ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, η οποία εκτιμάται ότι δεν έφαγε στο μοιραίο δείπνο.

Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα τροφίμων από το σπίτι της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων κονσερβών και φρέσκων προϊόντων, για να προσδιορίσει ποιο προϊόν μπορεί να προκάλεσε τη δηλητηρίαση.
