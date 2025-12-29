Ξεκίνησε η λειτουργία του ελληνικού σχολείου της Τανζανίας, δείτε βίντεο

Η ακτινογραφία της ελληνικής κοινότητας στην Τανζανία

Η ελληνική παρουσία και η εκπαιδευτική διαδρομή στην Τανζανία: από τα πρώτα σχολεία στο σήμερα

Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε εννέα γκρουπ, καθώς, όπως εξηγεί ο δάσκαλος, είναι «». Από την πρώτη κιόλας μέρα, ο δάσκαλος διαπίστωσε τη συναισθηματική φόρτιση των μαθητών.«Όλοι έχουν συναίσθηση της ελληνικότητάς τους και θέλουν να διευρύνουν την επαφή τους με την Ελλάδα, νιώθοντας υπερηφάνεια», διαπιστώνει ο ίδιος.Πώς βιώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές, που είχαν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία πριν από 50 ή 60 χρόνια; «Στο πιο προχωρημένο γκρουπ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ένας Έλληνας επιχειρηματίας, που ήρθε μετανάστης από την Αυστραλία, ένας Ελληνο-Τανζανός περίπου 50 ετών, μια γυναίκα γύρω στα 60 αλλά και μια 87χρονη.Μιλούν και γράφουν όλοι ελληνικά, καθώς ως παιδιά είχαν φοιτήσει στο ελληνικό σχολείο της κοινότητας, που λειτουργούσε παλιά. Αυτοί νιώθουν μεγάλη συγκίνηση τώρα που κάνουν μαθήματα ελληνικών.Και είναι οι πιο φανατικοί μου μαθητές, παίρνουν μελέτη για το σπίτι και είναι συνεπέστατοι στις υποχρεώσεις τους», θα πει ο Νίκος Κομματάς, για να προσθέσει: «».Με αφορμή την, ο Νίκος Κομματάς επέλεξε επίκαιρα λογοτεχνικά κείμενα, όπως ένα απόσπασμα της Άλκης Ζέη. «», λέει. Το μάθημα συνδυάστηκε με ιστορία: «Μελετήσαμε τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο, προβάλαμε τον ψηφιακό χάρτη, είδαν ακριβώς που είναι τα ελληνοαλβανικά σύνορα, που έγιναν οι μεγάλες μάχες».Το μάθημα ολοκληρώθηκε με τραγούδια της Σοφίας Βέμπο και το «Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά». «», τονίζει. Αντίστοιχα, ενόψει Χριστουγέννων, δούλεψαν πάνω σε λογοτεχνικό κείμενο και τραγούδησαν «Τρίγωνα Κάλαντα», «Πάει ο παλιός ο χρόνος» και «Ω Έλατο, ω έλατο».Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, η τάξη λειτουργεί γύρω από ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι, με συσκευή προβολής συνδεδεμένη με το λαπτοπ του δάσκαλου αλλά και πίνακα με μαρκαδόρους.Το εκπαιδευτικό υλικό το δημιουργεί ο ίδιος ο δάσκαλος, αξιοποιώντας το μεταπτυχιακό του στην πληροφορική στην εκπαίδευση. Φτιάχνει διαδραστικά παιχνίδια, στα οποία οι μαθητές συνδέονται μέσω κινητού, ανταγωνιζόμενοι για το ποιος θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους.«Όχι στεγνά, Α, Β… αλλά μέσα από την επικοινωνιακή χρήση», εξηγεί. Μαθαίνουν βασικές εκφράσεις, την αλφαβήτα και τον συλλαβισμό μέσα από καθημερινό λόγο, τραγούδια και βίντεο., όπως λέει, την, «να δούμε ξανά την ελληνική σημαία εκεί, να πουν τον εθνικό ύμνο».Ο ίδιος συνοψίζει τη φιλοσοφία του λέγοντας: «. Κι αυτό με κάνει να νιώθω πως έχω μία ιερή αποστολή – χωρίς φυσικά να υποτιμώ το να υπηρετεί κανείς στην Ελλάδα. Εδώ, όμως, παίρνει μία άλλη διάσταση ο ρόλος του δασκάλου, είσαι σαν πρέσβης της Ελλάδας στο εξωτερικό», λέει.Η γλώσσα, η ιστορία, η λογοτεχνία και το τραγούδι αποτελούν αδιαίρετο σύνολο. Όπως μάλιστα παρατηρεί ο κ.Κομματάς, στην Τανζανία «βλέποντας ανθρώπους να αγαπούν τόσο πολύ την Ελλάδα, νιώθεις μεγάλη υποχρέωση. Θέλεις να κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να τους προσφέρεις αυτό, που επιθυμούν. Κι αυτό, σε γεμίζει με ηθική ικανοποίηση».Στο Νταρ Ες Σαλάαμ ζουν σήμερα περίπου 25 ελληνικές οικογένειες – πρόκειται για την πιο ισχυρή ελληνική κοινότητα της χώρας - ενώ σε ολόκληρη την Τανζανία ο αριθμός ανέρχεται σε 45 οικογένειες, περίπου 150-160 άτομα. «Ο αριθμός αυτός αφορά άτομα με ελληνικά ονόματα, ανεξαρτήτως του αν μιλούν τη γλώσσα», διευκρινίζει ο κ. Μανθεάκης.Σημειώνεται, ότι η ελληνική κοινότητα της Τανζανίας περιλαμβάνει ανθρώπους από οικονομικά αδύναμους έως εύπορους επιχειρηματίες, με τους δεύτερους να στηρίζουν τους πρώτους.Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει τόσο το ιστορικό σχολείο του Αγίου Κωνσταντίνου στην Αρούσα όσο και την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση των Ελλήνων, προσφέροντας δωρεάν μαθήματα ελληνικών, ιστορίας και μελλοντικά, χορού., είχε πολλά χρόνια να πατήσει εκεί δάσκαλος…», τονίζει ο κ. Κομματάς με τον κ .Μανθεάκη να υπογραμμίζει ότι οι Έλληνες δεν αποτελούν απλώς μια εθνοτική ομάδα, αλλά είναι φορείς ενός πολιτισμού χιλιάδων ετών, ο οποίος λειτουργεί ως συνεκτικός δεσμός: «Ανήκουμε σε έναν ολόκληρο πολιτισμό χιλιάδων ετών κι αυτό είναι που μας ενώνει. Η ελληνικότητα είναι στο DNA μας – ανεξάρτητα από το που βρισκόμαστε. Ειδικά σήμερα, που πληττόμαστε από δημογραφική συρρίκνωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προωθήσουμε τον πολιτισμό μας.Όπου και να πας, αν πεις είμαι Έλληνας – "Γκιρίκι" όπως λέμε εδώ στην Αφρική – ενθουσιάζονται! Είμαστε περήφανοι γι’αυτό και θέλουμε να το διαφυλάξουμε, να το προστατεύσουμε, να το μοιραστούμε με τους άλλους», τονίζει ο κ.Μανθεάκης.Σύμφωνα με τον ίδιο,. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνονται κάθε Ιούνιο σχολικές εκδρομές στην Ελλάδα για μαθητές 15-17 ετών του σχολείου ‘Άγιος Κωνσταντίνος’ στην Αρούσα, ιδιοκτησίας της ελληνικής κοινότητας υπό βρετανική διεύθυνση.Παράλληλα,. Οι επισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, όπως σημειώνει, αφήνουν έντονο αποτύπωμα στους μαθητές, αναδεικνύοντας το βάθος και τη σημασία του ελληνικού πολιτισμού., σε μια περίοδο όπου η ελληνική διπλωματική παρουσία στην Αφρική παραμένει περιορισμένη. «Ενδεικτικά, η Τουρκία διαθέτει περίπου 50 πρεσβείες στην ήπειρο, ενώ η Ελλάδα μόλις τρεις ή τέσσερις, χωρίς πρεσβεία στην Τανζανία», θα πει ο κ.Μανθεάκης.Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια διερεύνησης δυνατοτήτων σπουδών των παιδιών της κοινότητας στην Ελλάδα, με πρόθεση η κοινότητα να καλύπτει τα έξοδα διαμονής τους ενώ συνεχίζονται τα αιτήματα προς τα υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών για αποστολή εκπαιδευτικών.Η ελληνική εκπαιδευτική παρουσία στην Τανζανία δεν υπήρξε πάντοτε δεδομένη., ενώ το μοναδικό οργανωμένο σχολείο βρισκόταν στην Αρούσα.Σύμφωνα με τον κ.Μανθεάκη, «η απαρχή της ελληνικής εκπαίδευσης εντοπίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1930, όταν σχηματίστηκε το πρώτο ελληνικό σχολείο στο Μόσι, στους πρόποδες του Κιλιμάντζαρο. Το σχολείο αυτό λειτούργησε ακόμη και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι το 1945-46.Το 1947 μετακινήθηκε στο Ντουλούτι, έξω από την Αρούσα», αναφέρει ο ίδιος στο protothema.gr, για να προσθέσει: «Το 1950, σε μια περίοδο όπου σε κάθε πόλη της Τανζανίας υπήρχαν μικρές ελληνικές κοινότητες πέντε ή έξι οικογενειών, οι κοινότητες ενώθηκαν και δημιούργησαν την Hellenic Society of Tanganyika.Με συνεισφορές ανάλογες με τις δυνατότητες κάθε κοινότητας, αγοράστηκε οικόπεδο περίπου 140 στρεμμάτων στην Αρούσα, όπου ιδρύθηκε το Ελληνικό Σχολείο. Στην ακμή της ελληνικής κοινότητας, το 1961, το σχολείο αριθμούσε περίπου 300 μαθητές, αποκλειστικά στο επίπεδο του δημοτικού».Οι πολιτικές εξελίξεις, ωστόσο, επηρέασαν καθοριστικά την πορεία του ελληνισμού στη χώρα. Μετά την ανεξαρτησία της Τανζανίας και τη μετάβαση από καπιταλιστικό σε μαρξιστικό σύστημα, καθώς και την εθνικοποίηση των ελληνικών περιουσιών, μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού αποχώρησε.Ο ίδιος ο κ. Μανθεάκης φοίτησε στο δημοτικό σχολείο της Αρούσας, σε μια περίοδο όπου, το 1975, οι μαθητές είχαν μειωθεί σε περίπου 60. Δύο χρόνια αργότερα, για λόγους βιωσιμότητας του σχολείου, ξεκίνησε η λειτουργία υπό το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα και διοίκηση.Γύρω στο 1980 το ελληνικό τμήμα έκλεισε οριστικά, καθώς είχαν απομείνει μόλις δέκα περίπου μαθητές – αν και παραμένει σχολείο της ελληνικής κοινότητας.Ο κ. Μανθεάκης συνέχισε τη φοίτησή του στο αγγλικό σχολείο στο Μόσι, σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από την Αρούσα. Την περίοδο 1977-1980, Έλληνας δάσκαλος δίδασκε ελληνικά σε μια μικρή ομάδα 10-12 μαθητών, μέχρι την ολοκλήρωση του λυκείου.Το σχολείο της Αρούσας, γνωστό σήμερα ως "Άγιος Κωνσταντίνος", ανήκει στις ελληνικές κοινότητες της Τανζανίας. Παρά τις δυσκολίες, συγκαταλέγεται στα δύο ή τρία ιδιωτικά σχολεία που δεν εθνικοποιήθηκαν από την πρώτη κυβέρνηση της χώρας υπό τον Τζούλιους Νιερέρε, όταν όλα τα υπόλοιπα ιδιωτικά σχολεία μετατράπηκαν σε κρατικά.Σύμφωνα με το αφρικανικό μαρξιστικό μοντέλο της εποχής, κάθε σχολείο όφειλε να καλλιεργεί τη δική του τροφή. Οι μαθητές εργάζονταν στη γη πριν μπουν στις τάξεις, φυτεύοντας καλαμπόκι και άλλα προϊόντα.Η ελληνική διοίκηση του σχολείου τότε αξιοποίησε την πρακτική αυτή, αναπτύσσοντας φάρμα με κότες, βόδια, γουρούνια και λαχανόκηπους, που προμήθευαν την ευρύτερη περιοχή της Αρούσας. «Για ένα διάστημα, τα έσοδα από την πώληση βουτύρου, γάλακτος και αυγών ξεπερνούσαν εκείνα του ίδιου του σχολείου, με αποτέλεσμα να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη φάρμα.Το σχολείο μετονομάστηκε σε "Άγιο Κωνσταντίνο" περίπου το 1965», εξηγεί ο κ.Μανθεάκης, νυν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – στο ΔΣ του σχολείου μετέχει αυτομάτως ο εκάστοτε πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, ενώ δύο από τις πέντε θέσεις καταλαμβάνονται από Έλληνες.Σήμερα, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, «ο "Άγιος Κωνσταντίνος" συγκαταλέγεται στα τρία κορυφαία ιδιωτικά σχολεία της Τανζανίας. Φοιτούν 650 μαθητές, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, με τη στήριξη 60 καθηγητών και συνολικά άνω των 100 εργαζομένων. Στο σχολικό συγκρότημα κινούνται καθημερινά πάνω από 1.000 άτομα».Ο Αγιασμός του Ελληνικού Σχολείου της Πανταγκανικής Ελληνικής Κοινότητας στον Ι.Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Νταρ Ες Σαλάαμ. Την ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κ.Δημήτριος.