«Πηγή υπερηφάνειας» χαρακτηρίζει το Ισλαμικό Κράτος τις δολοφονίες στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας

Η οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση της Κυριακής

Το Ισλαμικό Κράτος δήλωσε την Πέμπτη ότι η δολοφονία 15 ατόμων σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην παραλία Mπόνταϊ του Σίδνεϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας», σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο κανάλι Telegram της οργάνωσης.

Η οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση της Κυριακής.

Δύο άτομα,  ένας πατέρας - που σκοτώθηκε κατά την επίθεση - και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.
