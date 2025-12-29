Οι Τούρκοι έκαναν τις χαζές βόμβες τους έξυπνες και βλέπουν Αιγαίο
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι έκαναν τις χαζές βόμβες τους έξυπνες και βλέπουν Αιγαίο

Τουλάχιστον έτσι ανακοίνωσαν μετά από δοκιμές που έκαναν…

Οι Τούρκοι έκαναν τις χαζές βόμβες τους έξυπνες και βλέπουν Αιγαίο
UPD:

Οι Τούρκοι λοιπόν τόνισαν ότι πέτυχαν ένα τεχνολογικό βήμα στον χώρο των αεροπορικών όπλων με την ανάπτυξη και δοκιμή δικού τους συστήματος καθοδήγησης, που μετατρέπει συμβατικές «χαζές» βόμβες σε «έξυπνες» βόμβες ικανές να χρησιμοποιηθούν από μαχητικά F-16.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας να αποκτήσει πλήρη αυτονομία στον τομέα των όπλων υψηλής ακρίβειας και να μειώσει την εξάρτηση από εισαγόμενα συστήματα. Για πολλά χρόνια τα F-16 της τουρκικής αεροπορίας χρησιμοποιούσαν, όπως και άλλα αεροσκάφη στον κόσμο, συμβατικές βόμβες τύπου Mark-82 που απλώς πέφτουν ελεύθερα από το αεροσκάφος και κατευθύνονται μόνο από τον ελεύθερο πτώση τους. Η τουρκική λύση -λέει- οτι αλλάζει αυτή τη διάσταση.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης