Οι Τούρκοι έκαναν τις χαζές βόμβες τους έξυπνες και βλέπουν Αιγαίο

Οι Τούρκοι λοιπόν τόνισαν ότι πέτυχαν ένα τεχνολογικό βήμα στον χώρο των αεροπορικών όπλων με την ανάπτυξη και δοκιμή δικού τους συστήματος καθοδήγησης, που μετατρέπει συμβατικές «χαζές» βόμβες σε «έξυπνες» βόμβες ικανές να χρησιμοποιηθούν από μαχητικά F-16.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας να αποκτήσει πλήρη αυτονομία στον τομέα των όπλων υψηλής ακρίβειας και να μειώσει την εξάρτηση από εισαγόμενα συστήματα. Για πολλά χρόνια τα F-16 της τουρκικής αεροπορίας χρησιμοποιούσαν, όπως και άλλα αεροσκάφη στον κόσμο, συμβατικές βόμβες τύπου Mark-82 που απλώς πέφτουν ελεύθερα από το αεροσκάφος και κατευθύνονται μόνο από τον ελεύθερο πτώση τους. Η τουρκική λύση -λέει- οτι αλλάζει αυτή τη διάσταση.