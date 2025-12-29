Γερμανία: Οι πιο κρύες γιορτές εδώ και 15 χρόνια, υπερπλήρη τα επείγοντα λόγω πτώσεων στον πάγο
Ήταν «τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων 15 ετών» ανέφερε αυτές τις μέρες η γερμανική ιστοσελίδα tagesschau.de σχετικά με τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία τις μέρες των γιορτών.
Το γερμανικό μέσο επισημαίνει ότι «αν και για τους περισσότερους Γερμανούς το όνειρο των Λευκών Χριστουγέννων δεν πραγματοποιήθηκε, ωστόσο το κρύο ήταν τσουχτερό σε όλη τη χώρα και πολλοί δρόμοι ήταν παγωμένοι».
Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), τα Χριστούγεννα του 2025 ήταν τα πιο κρύα από το 2010. Συγκεκριμένα, οι τρεις ημέρες των Χριστουγέννων, 24 έως 26 Δεκεμβρίου, ήταν, κατά μέσο όρο, οι πιο κρύες στη Γερμανία εδώ και 15 χρόνια, σύμφωνα με την DWD. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε τη νύχτα της 26ης Δεκεμβρίου με -12,1 βαθμούς Κελσίου στην οροσειρά Χαρτς - συγκεκριμένα στο Χάρτσγκεροντε του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.
Το ρεπορτάζ σημειώνει: «Λευκά Χριστούγεννα σημειώθηκαν μόνο σε πολύ λίγες περιοχές στη Γερμανία. Σε ορισμένα μέρη της Βαυαρίας, για παράδειγμα, η πολύ ελαφριά χιονόπτωση την παραμονή των Χριστουγέννων προσέφερε ένα ελαφρώς χιονισμένο τοπίο. Μεγάλες ποσότητες χιονιού, ωστόσο, υπήρχαν μόνο σε πολύ μεγάλα υψόμετρα: 75 εκατοστά στο Τσούγκσπιτσε (2.962 μέτρα) και 80 εκατοστά στο Νέμπελχορν (2.224 μέτρα)».
«Ο πάγος, από την άλλη πλευρά, προκάλεσε πολλά προβλήματα σε πολλά τμήματα της χώρας, ειδικά για τους οδηγούς, καθώς λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων σημειώθηκαν δεκάδες ατυχήματα στη βόρεια Γερμανία. Η κατάσταση είναι παρόμοια στο Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο, ενώ τα δρομολόγια λεωφορείων στο Πότσνταμ ανεστάλησαν προσωρινά» καταλήγει το δημοσίευμα.
Στη συμφόρηση που παρατηρείται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε πολλά νοσοκομεία του Βερολίνου από το βράδυ του Σαββάτου αναφέρεται δημοσίευμα στην Τagesspiegel «Οι πτώσεις σε ολισθηρά πεζοδρόμια και δρόμους έχουν ως συνέπεια τα Επείγοντα τεσσάρων νοσοκομείων στο Βερολίνο να είναι υπερπλήρη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των νοσοκομείων, οι πιο συχνές διαγνώσεις ήταν κατάγματα οστών στα χέρια και τα πόδια καθώς και εκδορές στο κεφάλι, που προκλήθηκαν από πτώσεις σε παγωμένους δρόμους και πεζοδρόμια. Γεμάτες είναι, ωστόσο, και οι χειρουργικές αίθουσες και οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα τέσσερα νοσοκομεία είναι στα πρόθυρα της ανώτατης χωρητικότητας, ενώ ο χρόνος αναμονής για τους ασθενείς έχει αυξηθεί αισθητά».
«Επίκειται "νύχτα τρόμου"; Διαμάχη για την απαγόρευση των πυροτεχνημάτων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς» τιτλοφορείται ρεπορτάζ του δικτύου BR24 αναφερόμενο στη συζήτηση για τα βεγγαλικά της Πρωτοχρονιάς που απασχολεί τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.
Λίγο πριν από την έναρξη των πωλήσεων των πυροτεχνημάτων για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, οι εκκλήσεις για την απαγόρευσή τους γίνονται όλο και πιο έντονες.
«Τα ιδιωτικά πυροτεχνήματα θα πρέπει να απαγορευτούν εντελώς στη Γερμανία», δηλώνει ο Κλάους Ράινχαρντ, Πρόεδρος του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου. Οι οργανωμένες επιδείξεις πυροτεχνημάτων σε κεντρικά σημεία είναι απολύτως αποδεκτές, αλλά: «Η ανεξέλεγκτη χρήση πυροτεχνημάτων πρέπει να απαγορευτεί», εξήγησε ο Ράινχαρντ στο RND, επισημαίνοντας ότι «οι εκρήξεις βεγγαλικών προκαλούν πολλούς τραυματισμούς και εγκαύματα κάθε χρόνο, δημιουργούν τόνους απορριμμάτων, επιβαρύνουν το σύστημα υγείας και το περιβάλλον, και χρησιμοποιούνται κατά της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Επίσης, μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και θανάσιμο φόβο σε πρόσφυγες που έζησαν σε εμπόλεμες ζώνες». Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων τονίζουν επίσης ότι τα πυροτεχνήματα συχνά προκαλούν φόβο τόσο στα ζώα συντροφιάς και σε αυτά στην άγρια φύση.
Ο Πρόεδρος του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου κάλεσε τους υπουργούς Εσωτερικών να προστατεύσουν «επιτέλους» τον πληθυσμό από τους κινδύνους των ιδιωτικών πυροτεχνημάτων. Αυτό, είπε, «δεν έχει καμία σχέση με μια κουλτούρα απαγόρευσης», αλλά μάλλον καταδεικνύει «τη διορατικότητα μιας ώριμης κοινωνίας να απέχει από κάτι επικίνδυνο».Υπέρ της απαγόρευσης τάσσεται και ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.
Υπερπλήρη τα Επείγοντα
Πρωτοχρονιά χωρίς πυροτεχνήματα;
Στον αντίποδα βρίσκεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Πυροτεχνουργικής Βιομηχανίας (BVPK) Κρίστοφ Κρεπλ, ο οποίος υποστηρίζει ότι σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με πυροτεχνήματα συμβαίνουν «σχεδόν αποκλειστικά εξαιτίας παράνομων πυροτεχνημάτων», ενώ τα νόμιμα διαθέσιμα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς «δοκιμάζονται αυστηρά και έχουν περιορισμένο μέγεθος και δράση».
Πηγή: Deutsche Welle
