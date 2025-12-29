Γερμανία: Οι πιο κρύες γιορτές εδώ και 15 χρόνια, υπερπλήρη τα επείγοντα λόγω πτώσεων στον πάγο

Αν και για τους περισσότερους Γερμανούς το όνειρο των Λευκών Χριστουγέννων δεν πραγματοποιήθηκε, ωστόσο το κρύο ήταν τσουχτερό σε όλη τη χώρα και πολλοί δρόμοι ήταν παγωμένοι