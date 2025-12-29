Χούθι: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη θα θεωρηθεί στόχος

Η προσέγγιση με τη Σομαλιλάνδη επιτρέπει στο Ισραήλ πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και θα μπορεί να πλήττει με μεγαλύτερη ευχέρεια τους Χούθι