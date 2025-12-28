Έκτακτη συνεδρίαση στον ΟΗΕ τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

21 αραβικές και μουσουλμανικές προειδοποίησαν πως η απόφαση του Ισραήλ θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ειρήνη και την ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής