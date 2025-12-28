«Ρωσικός τρόμος»: Ο Ζελένσκι ζητά πίεση προς τη Μόσχα πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ, δημοσιεύοντας βίντεο από τις επιθέσεις στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος λέει ότι οι εταίροι της Ουκρανίας θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα «ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους»