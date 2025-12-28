Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι θα συνέβαινε με τη λήξη του στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Η πιθανή λήξη του πολέμου στην Ουκρανία δεν αναιρεί την πορεία ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης, αλλά ενισχύει τον μετασχηματισμό προς ανανεώσιμες πηγές, διαφοροποίηση προμηθειών και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγορές