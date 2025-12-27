Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι
Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ανήλικος – Περίπου 19 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία
Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν μετά από την πτώση επιβατικού λεωφορείου σε φαράγγι που βρίσκεται σοτν Διαμερικανικό Αυτοκινητρόδρομο της δυτικής Γουατεμάλας.
Το περιστατικό, σύμφωνα με τις Αρχές, έγινε το Σάββατο. «Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τροχαίο ατύχημα, 11 άνδρες, 3 γυναίκες και ένας ανήλικος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάδο, εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το Reuters.
Οι 19 τραυματίες, όπως πρόσθεσε, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία που βρίσκονται κοντά στο σημείο που έγινε το δυστύχημα.
URGENTE 🚨 | Camioneta de Transportes Sinaloa cae a barranco en la ruta Interamericana, en el kilómetro 174, jurisdicción de la aldea Vásquez, Totonicapán.— La Voz de Xela (@lavozdexela) December 27, 2025
Cuerpos de socorro atienden la emergencia.
⌨️📷 La Voz de Xela / José Diego Puac pic.twitter.com/QfDeYJgpsp
