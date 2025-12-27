Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι
ΚΟΣΜΟΣ
Γουατεμάλα Δυστύχημα Λεωφορείο

Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ανήλικος – Περίπου 19 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία

Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν μετά από την πτώση επιβατικού λεωφορείου σε φαράγγι που βρίσκεται σοτν Διαμερικανικό Αυτοκινητρόδρομο της δυτικής Γουατεμάλας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις Αρχές, έγινε το Σάββατο. «Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τροχαίο ατύχημα, 11 άνδρες, 3 γυναίκες και ένας ανήλικος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάδο, εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι 19 τραυματίες, όπως πρόσθεσε, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία που βρίσκονται κοντά στο σημείο που έγινε το δυστύχημα.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης