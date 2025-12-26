Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τανζανία: Πέντε νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Κιλιμάντζαρο
Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στο Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Τοπικές μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ελικόπτερο εκτελούσε διακομιδή ασθενούς.
Τα θύματα ήταν ένας ξεναγός και ένας γιατρός (και οι δύο Τανζανοί), ο πιλότος, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε, και δύο Τσέχοι τουρίστες, σύμφωνα με την υπηρεσία των Εθνικών Πάρκων της Τανζανίας.
Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στον καταυλισμό Μπαράφου του όρους Κιλιμάντζαρο, της ψηλότερης κορυφής της Αφρικής, που φτάνει περίπου τα 6.000 μέτρα. Η εφημερίδα Mwananchi έγραψε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στα 4.670-4.700 μέτρα υψόμετρο.
At least five people have died after a helicopter on a rescue mission to pick up patients on Africa’s highest mountain, Mount Kilimanjaro in Tanzania, crashed at an altitude of 4,000 metres.#Tanzania #Kilimanjaro #HelicopterCrash #RescueMission #AfricaNews #TragicIncident… pic.twitter.com/m4w58iC231— Pakistan TV (@PakTVGlobal) December 25, 2025
