Τανζανία: Πέντε νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Κιλιμάντζαρο
ΚΟΣΜΟΣ
Κιλιμάντζαρο Τανζανία Συντριβή ελικοπτέρου Νεκροί

Τανζανία: Πέντε νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Κιλιμάντζαρο

Τα θύματα ήταν ένας ξεναγός και ένας γιατρός (και οι δύο Τανζανοί), ο πιλότος, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε, και δύο Τσέχοι τουρίστες

Τανζανία: Πέντε νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Κιλιμάντζαρο
Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στο Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Τοπικές μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ελικόπτερο εκτελούσε διακομιδή ασθενούς.

Τα θύματα ήταν ένας ξεναγός και ένας γιατρός (και οι δύο Τανζανοί), ο πιλότος, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε, και δύο Τσέχοι τουρίστες, σύμφωνα με την υπηρεσία των Εθνικών Πάρκων της Τανζανίας.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στον καταυλισμό Μπαράφου του όρους Κιλιμάντζαρο, της ψηλότερης κορυφής της Αφρικής, που φτάνει περίπου τα 6.000 μέτρα. Η εφημερίδα Mwananchi έγραψε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στα 4.670-4.700 μέτρα υψόμετρο.

Περίπου 50.000 τουρίστες ανεβαίνουν κάθε χρόνο στο Κιλιμάντζαρο. Σύμφωνα με την εφημερίδα και με τον τηλεοπτικό σταθμό East Africa TV, που επικαλούνται τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή διάσωσης ασθενούς.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης