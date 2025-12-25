Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Μόσχα, δείτε βίντεο

Η επίδειξη σε στούντιο μαγειρικής στη Μόσχα πήρε δραματική τροπή - Ετοίμασε κοκτέιλ με υγρό άζωτο, αλλά οι καλεσμένοι δεν γνώριζαν τους κινδύνους