Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πέντε Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Επίτροπος Τιερί Μπρετόν

For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship.



Η αντίδραση του Τιερί Μπρετόν

Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ? 🧹



Pour rappel : 90 % du Parlement européen — démocratiquement élu — et les 27 États membres à l’unanimité ont voté le DSA 🇪🇺



À nos amis américains : « La censure n’est pas là où vous le pensez. » — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη διεξάγουν συντονισμένες προσπάθειες για να αναγκάσουν αμερικανικές (ψηφιακές) πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις στις οποίες αντιτίθενται», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.«Η κυβέρνηση (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.Ο Τιερί Μπρετόν, που διετέλεσε επίτροπος για την εσωτερική αγορά της ΕΕ από το 2019 έως το 2024, απάντησε στις κυρώσεις με σφοδρή κριτική, αναφέροντας ότι «πνέει άνεμος μακαρθισμού» στις ΗΠΑ. Αναφερόμενος στην περίοδο του αντικομμουνιστικού κυνηγιού μαγισσών από τον γερουσιαστή Τζόσεφ Μακάρθι στη δεκαετία του 1950, ο Μπρετόν δήλωσε μέσω Twitter: «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;»Ο Μπρετόν υπενθύμισε ότι το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 27 κρατών μελών της ΕΕ ψήφισε ομόφωνα υπέρ του κανονισμού DSA για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και τόνισε ότι η «λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε», απευθυνόμενος στους «Αμερικανούς φίλους» του.