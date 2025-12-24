ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πέντε Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Επίτροπος Τιερί Μπρετόν
ΚΟΣΜΟΣ
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες την επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη, οι οποίες υποστηρίζουν αυστηρότερες ρυθμίσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Τιερί Μπρετόν.

Όπως τονίζει η Επιτροπή σε ανακοίνωση της, ζητά διευκρινίσεις από τις αμερικανικές αρχές και παραμένει σε επαφή μαζί τους, ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο δεν θα διστάσει να αντιδράσει ενάντια σε αυτά τα «αδικαιολόγητα μέτρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και κοινή βασική αξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο.

Η ΕΕ είναι μια ανοιχτή, βασισμένη σε κανόνες ενιαία αγορά, με το κυριαρχικό δικαίωμα να ρυθμίζει την οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις μας.

Οι ψηφιακοί μας κανόνες εξασφαλίζουν ασφαλείς, δίκαιους και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες, οι οποίοι εφαρμόζονται με αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις.

Ζητήσαμε διευκρινίσεις από τις αμερικανικές αρχές και παραμένουμε σε επαφή. Εάν χρειαστεί, θα ανταποκριθούμε άμεσα και αποφασιστικά για να υπερασπιστούμε την κανονιστική μας αυτονομία έναντι αδικαιολόγητων μέτρων».

Επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τρίτη την επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη, οι οποίες υποστηρίζουν αυστηρότερες ρυθμίσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση εισόδου, διαμονής και κάθε δραστηριότητας στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Γάλλο πρώην επίτροπο Τιερί Μπρετόν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι οι ενέργειες των προσώπων αυτών στοχεύουν στην επιβολή «λογοκρισίας» κατά των αμερικανικών συμφερόντων.

Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα, στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται εναντίον της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Άχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας ΜΚΟ.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται ως αντίποινα στις προσπάθειες που καταβάλλονται στην Ευρώπη για την αυστηροποίηση των κανονισμών που αφορούν τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις οποίες η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ως «λογοκρισία». Ο Γάλλος πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν, επικεφαλής της ευρωπαϊκής ρύθμισης, είναι μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται υπό τις νέες κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, η ευρωπαϊκή προσπάθεια στοχεύει στο να «τιμωρήσει» τις αμερικανικές ψηφιακές πλατφόρμες και να αφαιρέσει περιεχόμενο με το οποίο διαφωνούν ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη διεξάγουν συντονισμένες προσπάθειες για να αναγκάσουν αμερικανικές (ψηφιακές) πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις στις οποίες αντιτίθενται», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Η κυβέρνηση (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.



Η αντίδραση του Τιερί Μπρετόν


Ο Τιερί Μπρετόν, που διετέλεσε επίτροπος για την εσωτερική αγορά της ΕΕ από το 2019 έως το 2024, απάντησε στις κυρώσεις με σφοδρή κριτική, αναφέροντας ότι «πνέει άνεμος μακαρθισμού» στις ΗΠΑ. Αναφερόμενος στην περίοδο του αντικομμουνιστικού κυνηγιού μαγισσών από τον γερουσιαστή Τζόσεφ Μακάρθι στη δεκαετία του 1950, ο Μπρετόν δήλωσε μέσω Twitter: «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;»


Ο Μπρετόν υπενθύμισε ότι το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 27 κρατών μελών της ΕΕ ψήφισε ομόφωνα υπέρ του κανονισμού DSA για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και τόνισε ότι η «λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε», απευθυνόμενος στους «Αμερικανούς φίλους» του.
