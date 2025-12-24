Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πέντε Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Επίτροπος Τιερί Μπρετόν
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες την επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη, οι οποίες υποστηρίζουν αυστηρότερες ρυθμίσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες
Όπως τονίζει η Επιτροπή σε ανακοίνωση της, ζητά διευκρινίσεις από τις αμερικανικές αρχές και παραμένει σε επαφή μαζί τους, ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο δεν θα διστάσει να αντιδράσει ενάντια σε αυτά τα «αδικαιολόγητα μέτρα».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Η @EU_Commission καταδικάζει έντονα την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πέντε Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Επιτρόπου Τιερί Μπρετόν. https://t.co/yuQ8xlN20O— Ευρωπαϊκή Επιτροπή 🇪🇺 (@EEAthina) December 24, 2025
«Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και κοινή βασική αξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο.
Η ΕΕ είναι μια ανοιχτή, βασισμένη σε κανόνες ενιαία αγορά, με το κυριαρχικό δικαίωμα να ρυθμίζει την οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις μας.
Οι ψηφιακοί μας κανόνες εξασφαλίζουν ασφαλείς, δίκαιους και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες, οι οποίοι εφαρμόζονται με αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις.
Ζητήσαμε διευκρινίσεις από τις αμερικανικές αρχές και παραμένουμε σε επαφή. Εάν χρειαστεί, θα ανταποκριθούμε άμεσα και αποφασιστικά για να υπερασπιστούμε την κανονιστική μας αυτονομία έναντι αδικαιολόγητων μέτρων».
Επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην ΕυρώπηΟι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τρίτη την επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη, οι οποίες υποστηρίζουν αυστηρότερες ρυθμίσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση εισόδου, διαμονής και κάθε δραστηριότητας στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Γάλλο πρώην επίτροπο Τιερί Μπρετόν.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι οι ενέργειες των προσώπων αυτών στοχεύουν στην επιβολή «λογοκρισίας» κατά των αμερικανικών συμφερόντων.
Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα, στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται εναντίον της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Άχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας ΜΚΟ.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται ως αντίποινα στις προσπάθειες που καταβάλλονται στην Ευρώπη για την αυστηροποίηση των κανονισμών που αφορούν τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις οποίες η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ως «λογοκρισία». Ο Γάλλος πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν, επικεφαλής της ευρωπαϊκής ρύθμισης, είναι μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται υπό τις νέες κυρώσεις.
Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, η ευρωπαϊκή προσπάθεια στοχεύει στο να «τιμωρήσει» τις αμερικανικές ψηφιακές πλατφόρμες και να αφαιρέσει περιεχόμενο με το οποίο διαφωνούν ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι.
«Η κυβέρνηση (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.
For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025
Today, @StateDept will take steps to…
Η αντίδραση του Τιερί Μπρετόν
Ο Τιερί Μπρετόν, που διετέλεσε επίτροπος για την εσωτερική αγορά της ΕΕ από το 2019 έως το 2024, απάντησε στις κυρώσεις με σφοδρή κριτική, αναφέροντας ότι «πνέει άνεμος μακαρθισμού» στις ΗΠΑ. Αναφερόμενος στην περίοδο του αντικομμουνιστικού κυνηγιού μαγισσών από τον γερουσιαστή Τζόσεφ Μακάρθι στη δεκαετία του 1950, ο Μπρετόν δήλωσε μέσω Twitter: «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;»
Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ? 🧹— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025
Pour rappel : 90 % du Parlement européen — démocratiquement élu — et les 27 États membres à l’unanimité ont voté le DSA 🇪🇺
À nos amis américains : « La censure n’est pas là où vous le pensez. »
Ο Μπρετόν υπενθύμισε ότι το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 27 κρατών μελών της ΕΕ ψήφισε ομόφωνα υπέρ του κανονισμού DSA για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και τόνισε ότι η «λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε», απευθυνόμενος στους «Αμερικανούς φίλους» του.
