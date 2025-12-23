Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δασμούς σε μικροτσίπ που εισάγονται από την Κίνα, θα τεθούν σε ισχύ το 2027
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δασμούς σε μικροτσίπ που εισάγονται από την Κίνα, θα τεθούν σε ισχύ το 2027

Μέχρι σήμερα, τα συγκεκριμένα προϊόντα εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με μηδενικούς δασμούς, γεγονός που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, έχει ευνοήσει δυσανάλογα την κινεζική βιομηχανία σε βάρος της αμερικανικής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μέτρα κατά της κινεζικής βιομηχανίας ημιαγωγών, επιβάλλοντας νέους δασμούς σε μικροτσίπ που εισάγονται από την Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 23 Ιουνίου 2027.

Μέχρι σήμερα, τα συγκεκριμένα προϊόντα εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με μηδενικούς δασμούς, γεγονός που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, έχει ευνοήσει δυσανάλογα την κινεζική βιομηχανία μικροτσίπ εις βάρος της εγχώριας παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια διετή έρευνα σχετικά με τις εισαγωγές τσιπ από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ξεκίνησε από την κυβέρνηση Μπάιντεν και διεξήχθη υπό την ηγεσία του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου.

«Η προσπάθεια της Κίνας να κυριαρχήσει στον κλάδο των ημιαγωγών είναι παράλογη και επιβαρύνει ή περιορίζει το εμπόριο των ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, είναι καταδικαστέα», ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

Αν και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το ύψος των νέων δασμών, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι το χρονικό περιθώριο έως το 2027 δίνει χρόνο στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και να αναδιαμορφώσουν τις εμπορικές και επενδυτικές τους στρατηγικές.

Η κίνηση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από το Πεκίνο, καθώς εντείνει περαιτέρω τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

