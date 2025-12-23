Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο
ΚΟΣΜΟΣ
Γκρέτα Τούνμπεργκ Λονδίνο Σύλληψη ακτιβίστρια

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο

Η Τούνμπεργκ συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας επειδή κρατούσε πλακάτ που έλεγε ότι υποστηρίζει τους κρατούμενους σε σχέση με την Palestine Action, την οποία η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο
Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα στο Λονδίνο τη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, δήλωσε η εδρεύουσα στο Ηνωμένο Βασίλειο οργάνωση Defend Our Juries.

Η Τούνμπεργκ συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας επειδή κρατούσε πλακάτ που έλεγε ότι υποστηρίζει τους κρατούμενους σε σχέση με την Palestine Action, την οποία η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, ανέφερε η Defend Our Juries.



Εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου δήλωσε πως δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτήριο.

«Λίγο αργότερα, μια 22χρονη γυναίκα παρέστη επίσης στη σκηνή», ανέφερε σε μια δήλωση εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Συνελήφθη επειδή παρουσίασε ένα αντικείμενο (εν προκειμένω ένα πλακάτ) σε υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης (εν προκειμένω της Palestine Action) αντίθετα προς το Τμήμα 13 του Νόμου περί Τρομοκρατίας 2000».

Η Defend Our Juries ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο το κτήριο επειδή χρησιμοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρία η οποία όπως είπε παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρίας Elbit Systems.
