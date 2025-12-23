Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο
Η Τούνμπεργκ συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας επειδή κρατούσε πλακάτ που έλεγε ότι υποστηρίζει τους κρατούμενους σε σχέση με την Palestine Action, την οποία η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση
Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα στο Λονδίνο τη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, δήλωσε η εδρεύουσα στο Ηνωμένο Βασίλειο οργάνωση Defend Our Juries.
Εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου δήλωσε πως δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτήριο.
«Λίγο αργότερα, μια 22χρονη γυναίκα παρέστη επίσης στη σκηνή», ανέφερε σε μια δήλωση εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Συνελήφθη επειδή παρουσίασε ένα αντικείμενο (εν προκειμένω ένα πλακάτ) σε υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης (εν προκειμένω της Palestine Action) αντίθετα προς το Τμήμα 13 του Νόμου περί Τρομοκρατίας 2000».
Η Defend Our Juries ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο το κτήριο επειδή χρησιμοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρία η οποία όπως είπε παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρίας Elbit Systems.
*Greta Thunberg has been arrested under the Terrorism Act:*— TheJewishAlly (@TheJewishAlly) December 23, 2025
Thunberg was arrested outside Aspen insurance offices under the Terrorism Act for showing support for a prescribed group, after pro palestine thugs sprayed the building with red paint.
*CONNECT UK°* pic.twitter.com/HWgIEyQVfb
