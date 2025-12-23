Ρωσία και ΗΠΑ δεν έχουν βρει ακόμα λύσεις σε «ενοχλητικά» θέματα στις μεταξύ τους σχέσεις λέει η Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία ΗΠΑ Σεργκέι Ριαμπκόφ

Ρωσία και ΗΠΑ δεν έχουν βρει ακόμα λύσεις σε «ενοχλητικά» θέματα στις μεταξύ τους σχέσεις λέει η Μόσχα

Η Ρωσία διαβίβασε στις ΗΠΑ τις ανησυχίες της αναφορικά με τις ενέργειες της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ

Ρωσία και ΗΠΑ δεν έχουν βρει ακόμα λύσεις σε «ενοχλητικά» θέματα στις μεταξύ τους σχέσεις λέει η Μόσχα
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες για να απαλείψουν «ενοχλητικά» ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όμως τα κύρια θέματα παραμένουν ανεπίλυτα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ένας άλλος γύρος τέτοιων επαφών αναμένεται στις αρχές της άνοιξης του 2026, πρόσθεσε ο Ριαμπκόφ.

Οι δύο χώρες συζητούν τρόπους για να επιλύσουν σειρά διενέξεων που δημιουργούν προβλήματα στη δουλειά των αντίστοιχων πρεσβειών τους. Οι συνομιλίες αυτές είναι χωριστές από τις ρωσοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διαβίβασε εξάλλου στις ΗΠΑ τις ανησυχίες της αναφορικά με τις ενέργειες της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, δήλωσε επίσης ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η εκστρατεία του Τραμπ για να ασκήσει πίεση στη Βενεζουέλα περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από είκοσι στρατιωτικά πλήγματα σε σκάφη που φέρεται ότι έκαναν λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης