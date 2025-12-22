Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Πέθανε ο τραγουδιστής Κρις Ρία σε ηλικία 74 ετών
Σε ανακοίνωση η οικογένειά του αναφέρει ότι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο μετά από σύντομη ασθένεια - Γνωστός για επιτυχίες όπως το "Driving Home For Christmas" και "The Road to Hell"
Ο Βρετανός τραγουδιστής Κρις Ρία, γνωστός για επιτυχίες όπως το "Driving Home For Christmas", πέθανε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειάς του.
«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κρις. Πέθανε γαλήνια στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα, μετά από σύντομη ασθένεια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ο Κρις Ρία υπήρξε μία ξεχωριστή μουσική προσωπικότητα, συνδυάζοντας blues, pop, soul και soft rock ήχους σε μια πορεία που περιλάμβανε 25 στούντιο άλμπουμ. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκαταλέγονται τα The Road to Hell, On the Beach, Josephine και φυσικά το Driving Home for Christmas, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια παγκοσμίως. Συνολικά, πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια άλμπουμ.
Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας, από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα. Ξεκίνησε τη μουσική του πορεία εργαζόμενος παράλληλα σε διάφορες δουλειές, μεταξύ αυτών και στο εργοστάσιο παγωτού του πατέρα του. Το πρώτο του μεγάλο βήμα ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στις ΗΠΑ, με το τραγούδι Fool (If You Think It’s Over), που του χάρισε και υποψηφιότητα για Grammy.
Η μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν γνώρισε ευρεία αποδοχή και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μια σειρά άλμπουμ που βρέθηκαν στο Top 10. Το Driving Home for Christmas, αν και αρχικά πέρασε απαρατήρητο, γνώρισε σταδιακά τεράστια επιτυχία, παραμένοντας επί χρόνια στα charts και αγαπημένο του κοινού.
Στα τελευταία χρόνια της καριέρας του, ο Κρις Ρία επέστρεψε στις blues ρίζες του, απομακρυνόμενος από τον πιο εμπορικό ήχο. Παράλληλα, ήταν γνωστός για το πάθος του με τα αυτοκίνητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχοντας συμμετάσχει ακόμη και σε αγώνες.
Η ζωή του σημαδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας: Το 2001 διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ το 2016 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.
