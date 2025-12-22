Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Γάμος από... χρυσό στην Τουρκία: Έλουσαν τη νύφη με κοσμήματα και αναγκάστηκε να καθίσει γιατί δεν άντεχε το βάρος, δείτε βίντεο
Η νύφη, δικηγόρος από το Βόρειο Ιράκ, στολίστηκε με κιλά χρυσού και οι καλεσμένοι σχεδόν συναγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα δώσει περισσότερα χρήματα
Ο ανιψιός του πρώην βουλευτή του ΑΚΡ στη Σανλιούρφα, Ζουλφικάρ Ιζόλ, ο 26χρονος δικηγόρος Καχράμαν Ζουλφικάρ Ιζόλ και η ανιψιά του αντιπροσώπου του Ιράκ στην Τουρκία, Μεσούντ Μπαρζανί, η 25χρονη δικηγόρος Νάζνταρ Μπαρζανί, ένωσαν τις ζωές τους με ένα μεγαλοπρεπές γάμο.
Στον γάμο που έγινε στη Σανλιούρφα, εκτός από τον πρώην βουλευτή του ΑΚΡ στη πόλη, παρευρέθηκαν και άλλες ισχυρές προσωπικότητες της περιοχής καθώς και χιλιάδες καλεσμένοι. Οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον γαμπρό και τη νύφη και τους έριξαν δεσμίδες χρημάτων με τους υπαλλήλους να μαζεύουν τα χρήματα που πέταξαν και τα να βάζουν σε κουτιά.
Όσοι βρέθηκαν στον γάμο, ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα πετάξει περισσότερα χρήματα και κάλυψαν τη νύφη με κιλά χρυσού. Η νύφη, που φορούσε χρυσά νομίσματα, χρυσή ζώνη, κολιέ, διαμαντένιο δαχτυλίδι και χρυσή κορώνα, αναγκάστηκε να καθίσει μετά από λίγο λόγω του βάρους των κοσμημάτων.
Ο γάμος τελέστηκε από τον δήμαρχο του Σιβέρεκ, Αλί Μουράτ Μπουτζάκ. Μετά τον γάμο, οι καλεσμένοι από το Ιράκ έκαναν μεγάλη ουρά για να φορέσουν τα χρυσά κοσμήματα που έφεραν σε ειδικά κουτιά.
