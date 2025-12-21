Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ιταλός σκότωσε τη σύντροφό του με οκτώ μαχαιριές και αυτοκτόνησε, τραυμάτισε και τη μητέρα που προσπάθησε να την προστατεύσει
Θύμα η 40χρονη Άνα Ταλιαφέρι, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου στην κωμόπολη Κάβα Ντέι Τιρένι
Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε μία 40χρονη γυναίκα στην Ιταλία. Ο σύντροφός της την σκότωσε μαχαιρώνοντάς την τουλάχιστον οκτώ φορές ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Ο δράστης, ο οποίος ονομάζεται Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε θανάσιμα την 40χρονη Άνα Ταλιαφέρι, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου στην κωμόπολη Κάβα Ντέι Τιρένι, της Κάτω Ιταλίας. Στη συνέχεια, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού στο οποίου συζούσε με το θύμα και έβαλε τέλος στην ζωή του, πέφτοντας στο κενό.
Όπως αναφέρει η Rai, ο Ντομένικο μαχαίρωσε οκτώ φορές την Άννα σε λαιμό και πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τραυμάτισε ελαφρά και τη μητέρα της, η οποία προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη της. Μοναδική μάρτυρας της επίθεσης, τώρα νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο.
Πρόσφατα ο δήμαρχος της Κάβα Ντέι Τιρένι είχε βραβεύσει την άτυχη γυναίκα, μαζί με τα αδέλφια της, για τα πενήντα χρόνια πετυχημένης εμπορικής δραστηριότητας. Πριν από λίγο, ο δήμος ανακοίνωσε ότι, σε ένδειξη πένθους, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που θα οργανώνονταν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
