«Hawkeye Strike»: Οι ΗΠΑ πλήττουν τον ISIS στη Συρία σε επιχείρηση εκδίκησης για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών
«Hawkeye Strike»: Οι ΗΠΑ πλήττουν τον ISIS στη Συρία σε επιχείρηση εκδίκησης για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών
Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν πάνω από 70 στόχους του Ισλαμικού Κράτους στην κεντρική Συρία - «Θα χτυπηθείτε πιο σκληρά από ποτέ», ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ο στρατός των ΗΠΑ εξαπέλυσε χθες μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, καταφέροντας πλήγματα σε περισσότερους από 70 στόχους του Ισλαμικού Κράτους, ως απάντηση στην επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός διερμηνέα.
Η επιχείρηση περιλάμβανε τη χρήση αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων και πυροβολικού σε στρατηγικές περιοχές της Συρίας, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να εξολοθρευτούν οι τζιχαντιστές του ISIS.
Η επιχείρηση, που φέρει την ονομασία "Hawkeye Strike", ξεκίνησε μετά τις 13 Δεκεμβρίου και αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία.
Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η επιχείρηση είχε ως στόχο να πλήξει στρατηγικές θέσεις και υποδομές του ISIS, χρησιμοποιώντας πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας.
Οι επιθέσεις εστιάστηκαν σε περιοχές όπως η έρημος κοντά στην πόλη Χομς και οι επαρχιακές περιοχές της Ντέιρ Εζούρ και Ράκα, περιοχές που θεωρούνται ισχυρές βάσεις του ISIS.
Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποχωρήσουν και ότι η αντίδραση απέναντι στο ISIS θα είναι αμείλικτη. «Θα χτυπηθούν πιο σκληρά από ποτέ», τόνισε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια δήλωση εκδίκησης και όχι για την έναρξη ενός νέου πολέμου.
Η επιχείρηση περιλάμβανε τη χρήση αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων και πυροβολικού σε στρατηγικές περιοχές της Συρίας, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να εξολοθρευτούν οι τζιχαντιστές του ISIS.
Επιχείρηση "Hawkeye Strike": Αντίποινα στις δυνάμεις του ISIS
Η επιχείρηση, που φέρει την ονομασία "Hawkeye Strike", ξεκίνησε μετά τις 13 Δεκεμβρίου και αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία.
Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η επιχείρηση είχε ως στόχο να πλήξει στρατηγικές θέσεις και υποδομές του ISIS, χρησιμοποιώντας πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας.
CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025
Οι επιθέσεις εστιάστηκαν σε περιοχές όπως η έρημος κοντά στην πόλη Χομς και οι επαρχιακές περιοχές της Ντέιρ Εζούρ και Ράκα, περιοχές που θεωρούνται ισχυρές βάσεις του ISIS.
December 20, 2025
Η αμερικανική αντίδραση: Δηλώσεις και προειδοποιήσεις από τον πρόεδρο ΤραμπΜετά την εκκίνηση της επιχείρησης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει «πολύ βαριά αντίποινα» για τις επιθέσεις που σκότωσαν τους Αμερικανούς στρατιώτες.
Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποχωρήσουν και ότι η αντίδραση απέναντι στο ISIS θα είναι αμείλικτη. «Θα χτυπηθούν πιο σκληρά από ποτέ», τόνισε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια δήλωση εκδίκησης και όχι για την έναρξη ενός νέου πολέμου.
Ανακοίνωση Πιτ Χέγκσεθ: "Οι τρομοκράτες του ISIS θα πληρώσουν ακριβά"Ο Χέγκσεθ, αξιωματούχος του Πενταγώνου, δήλωσε: «Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον υποδομών και εγκαταστάσεων όπλων του ISIS στη Συρία. Αυτή η μαζική επίθεση έρχεται μετά την επίθεση εναντίον των αμερικανικών και συμβατικών δυνάμεων στη Συρία στις 13 Δεκεμβρίου». Στην ανακοίνωση προσέθεσε ότι η στρατηγική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη: «Καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας, πολλούς από αυτούς, και θα συνεχίσουμε». Επεσήμανε επίσης την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να μην υποχωρήσουν και να εξαλείψουν πλήρως την απειλή του ISIS στην περιοχή.
Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025
This is not the beginning of a war — it is a…
Συνεχιζόμενη στρατηγική: Η θέση των ΗΠΑ και η συνεργασία με τη ΣυρίαΗ συνεχής παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία, παρά την προηγούμενη πρόθεση μείωσης του στρατιωτικού αποτυπώματος, δείχνει τη σταθερή στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι η παρουσία τους είναι κρίσιμη για την καταπολέμηση του ISIS, το οποίο συνεχίζει να διατηρεί θέσεις στη Συρία παρά την ήττα του το 2019. Η συνεργασία με τη Συριακή κυβέρνηση, που υποστηρίζει την καταπολέμηση του ISIS, είναι επίσης ένα από τα βασικά σημεία στρατηγικής για την Ουάσινγκτον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και να αποφευχθεί η αναγέννηση του ISIS.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα