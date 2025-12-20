Ανακοίνωση Πιτ Χέγκσεθ: "Οι τρομοκράτες του ISIS θα πληρώσουν ακριβά"

Συνεχιζόμενη στρατηγική: Η θέση των ΗΠΑ και η συνεργασία με τη Συρία

Ο Χέγκσεθ, αξιωματούχος του Πενταγώνου, δήλωσε: «Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον υποδομών και εγκαταστάσεων όπλων του ISIS στη Συρία. Αυτή η μαζική επίθεση έρχεται μετά την επίθεση εναντίον των αμερικανικών και συμβατικών δυνάμεων στη Συρία στις 13 Δεκεμβρίου». Στην ανακοίνωση προσέθεσε ότι η στρατηγική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη: «Καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας, πολλούς από αυτούς, και θα συνεχίσουμε». Επεσήμανε επίσης την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να μην υποχωρήσουν και να εξαλείψουν πλήρως την απειλή του ISIS στην περιοχή.Η συνεχής παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία, παρά την προηγούμενη πρόθεση μείωσης του στρατιωτικού αποτυπώματος, δείχνει τη σταθερή στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή.Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι η παρουσία τους είναι κρίσιμη για την καταπολέμηση του ISIS, το οποίο συνεχίζει να διατηρεί θέσεις στη Συρία παρά την ήττα του το 2019. Η συνεργασία με τη Συριακή κυβέρνηση, που υποστηρίζει την καταπολέμηση του ISIS, είναι επίσης ένα από τα βασικά σημεία στρατηγικής για την Ουάσινγκτον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και να αποφευχθεί η αναγέννηση του ISIS.