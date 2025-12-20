Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία ως απάντηση για τον θάνατο δύο στρατιωτών: «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ISIS», λέει ο Τραμπ

Στο στόχαστρο αποθήκες όπλων και άλλα κτίρια που χρησιμοποιούνται για επιχειρησιακές δραστηριότητες του ISIS - Για μεγάλης κλίμακας επίθεση, κάνει λόγο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ