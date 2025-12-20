Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία ως απάντηση για τον θάνατο δύο στρατιωτών: «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ISIS», λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία ΗΠΑ Ισλαμικό Κράτος

Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία ως απάντηση για τον θάνατο δύο στρατιωτών: «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ISIS», λέει ο Τραμπ

Στο στόχαστρο αποθήκες όπλων και άλλα κτίρια που χρησιμοποιούνται για επιχειρησιακές δραστηριότητες του ISIS - Για μεγάλης κλίμακας επίθεση, κάνει λόγο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ

Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία ως απάντηση για τον θάνατο δύο στρατιωτών: «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ISIS», λέει ο Τραμπ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία σήμερα, σε αντίποινα για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών σε τρομοκρατική επίθεση στο κεντρικό τμήμα της χώρας το περασμένο Σάββατο, υλοποιώντας τη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε  μέσω Truth Social ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ βαριά αντίποινα», αναφερόμενος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), έπειτα από την επίθεση πριν από σχεδόν μια εβδομάδα η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και διερμηνέα.

«Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ISIS» στη συριακή επικράτεια, ανέφερε ο Τραμπ, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα το Πεντάγωνο έκανε γνωστή την έναρξη «μαζικής» επιχείρησης.

«Λόγω της άγριας σφαγής από το ISIS που προκάλεσε τον θάνατο γενναίων Αμερικανών Πατριωτών στη Συρία, των όμορφων ψυχών των οποίων καλωσόρισα πίσω στην αμερικανική γη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με μια πολύ ένδοξη τελετή, ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν πολύ σοβαρή αντίποινα, όπως υποσχέθηκα, στους φονικούς τρομοκράτες που είναι υπεύθυνοι. Πλήττουμε πολύ δυνατά τις ισχυρές θέσεις του ISIS στη Συρία, έναν τόπο βυθισμένο στο αίμα, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, αλλά έχει φωτεινό μέλλον αν το ISIS εξολοθρευτεί. Η Κυβέρνηση της Συρίας, υπό την ηγεσία ενός ανθρώπου που εργάζεται σκληρά για να φέρει τη Μεγαλείο στη Συρία, στηρίζει πλήρως την ενέργεια αυτή. Όλοι οι τρομοκράτες που είναι κακοί αρκετά για να επιτεθούν στους Αμερικανούς προειδοποιούνται — ΘΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙΤΕ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΦΟΡΑ ΑΝ ΕΠΙΤΕΘΕΙΤΕ Ή ΑΠΕΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α.», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι επιθέσεις, με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυρά πυροβολικού, στόχευσαν δεκάδες φερόμενους στόχους του ISIS σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Συρίας.

Μεταξύ των στόχων ήταν αποθήκες όπλων και άλλα κτίρια που σχετίζονται με επιχειρησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στους New York Times υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

 «Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον υποδομών και εγκαταστάσεων όπλων του ISIS στη Συρία. Αυτή η μαζική επίθεση έρχεται μετά την επίθεση εναντίον των αμερικανικών και συμβατικών δυνάμεων στη Συρία στις 13 Δεκεμβρίου», αναφέρει σε ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command).



Σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ σημειώνει ότι «οι δυνάμεις της CENTCOM εκτόξευσαν μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα και άλλα μέσα για να διεξάγουν την μεγάλης κλίμακας επίθεση»



Οι επιθέσεις επρόκειτο να συνεχιστούν για αρκετές ώρες, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, κάνοντας λόγο για «μαζική επίθεση».
Best of Network

Δείτε Επίσης