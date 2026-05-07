Σε δίκη θα προσαχθεί ο Ισραηλινός έποικος που τραυμάτισε Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ

Ένας Ισραηλινός έποικος, ο οποίος είναι ύποπτος για την επίθεση με κλωτσιές σε Γαλλίδα καθολική μοναχή στην Ιερουσαλήμ και τον τραυματισμό της, θα δικαστεί για επίθεση που διαπράχθηκε λόγω εχθρότητας προς θρησκευτική ομάδα, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης.



Η επίθεση κατά της μοναχής, μιας 48χρονης ερευνήτριας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών της Ιερουσαλήμ, έλαβε χώρα στο Όρος Σιών, λίγο έξω από την Παλιά Πόλη.



Ο ύποπτος, ο Γιόνα Σίμχα Σράιμπερ, 36 ετών, κατάγεται από τον οικισμό Πεντούελ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.



Βρίσκεται υπό κράτηση από τις 29 Απριλίου και η εισαγγελία ζήτησε να παραμείνει μέχρι τη δίκη, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.







Πλάνα από κάμερες παρακολούθησης της σκηνής δείχνουν έναν άνδρα να ορμά προς την καλόγρια, η οποία φορούσε λευκό ράσο και μαύρο πέπλο, και να την σπρώχνει βίαια στο έδαφος, όπου παραλίγο να χτυπήσει το κεφάλι της σε ένα πέτρινο μπλοκ. Ο άνδρας απομακρύνεται από τη σκηνή, αλλά επιστρέφει και κλωτσά την καλόγρια πριν παρέμβει ένας περαστικός.



Το γαλλικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ καταδίκασε την επίθεση, ζητώντας να παραπεμφθεί ο άνδρας σε δίκη.



Το περιστατικό καταδίκασε και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μιλώντας σε ανακοίνωσή του για «ντροπιαστικό περιστατικό».