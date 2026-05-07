Σε δίκη θα προσαχθεί ο Ισραηλινός έποικος που τραυμάτισε Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη θα προσαχθεί ο Ισραηλινός έποικος που τραυμάτισε Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ

Ο 36χρονος δράστης βρίσκεται υπό κράτηση από τις 29 Απριλίου και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη

Σε δίκη θα προσαχθεί ο Ισραηλινός έποικος που τραυμάτισε Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας Ισραηλινός έποικος, ο οποίος είναι ύποπτος για την επίθεση με κλωτσιές σε Γαλλίδα καθολική μοναχή στην Ιερουσαλήμ και τον τραυματισμό της, θα δικαστεί για επίθεση που διαπράχθηκε λόγω εχθρότητας προς θρησκευτική ομάδα, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η επίθεση κατά της μοναχής, μιας 48χρονης ερευνήτριας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών της Ιερουσαλήμ, έλαβε χώρα στο Όρος Σιών, λίγο έξω από την Παλιά Πόλη.

Ο ύποπτος, ο Γιόνα Σίμχα Σράιμπερ, 36 ετών, κατάγεται από τον οικισμό Πεντούελ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Βρίσκεται υπό κράτηση από τις 29 Απριλίου και η εισαγγελία ζήτησε να παραμείνει μέχρι τη δίκη, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.



Πλάνα από κάμερες παρακολούθησης της σκηνής δείχνουν έναν άνδρα να ορμά προς την καλόγρια, η οποία φορούσε λευκό ράσο και μαύρο πέπλο, και να την σπρώχνει βίαια στο έδαφος, όπου παραλίγο να χτυπήσει το κεφάλι της σε ένα πέτρινο μπλοκ. Ο άνδρας απομακρύνεται από τη σκηνή, αλλά επιστρέφει και κλωτσά την καλόγρια πριν παρέμβει ένας περαστικός.

Το γαλλικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ καταδίκασε την επίθεση, ζητώντας να παραπεμφθεί ο άνδρας σε δίκη.

Το περιστατικό καταδίκασε και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μιλώντας σε ανακοίνωσή του για «ντροπιαστικό περιστατικό».
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης