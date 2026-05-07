Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Σε δίκη θα προσαχθεί ο Ισραηλινός έποικος που τραυμάτισε Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ
Σε δίκη θα προσαχθεί ο Ισραηλινός έποικος που τραυμάτισε Γαλλίδα μοναχή στην Ιερουσαλήμ
Ο 36χρονος δράστης βρίσκεται υπό κράτηση από τις 29 Απριλίου και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη
Ένας Ισραηλινός έποικος, ο οποίος είναι ύποπτος για την επίθεση με κλωτσιές σε Γαλλίδα καθολική μοναχή στην Ιερουσαλήμ και τον τραυματισμό της, θα δικαστεί για επίθεση που διαπράχθηκε λόγω εχθρότητας προς θρησκευτική ομάδα, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η επίθεση κατά της μοναχής, μιας 48χρονης ερευνήτριας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών της Ιερουσαλήμ, έλαβε χώρα στο Όρος Σιών, λίγο έξω από την Παλιά Πόλη.
Ο ύποπτος, ο Γιόνα Σίμχα Σράιμπερ, 36 ετών, κατάγεται από τον οικισμό Πεντούελ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Βρίσκεται υπό κράτηση από τις 29 Απριλίου και η εισαγγελία ζήτησε να παραμείνει μέχρι τη δίκη, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Πλάνα από κάμερες παρακολούθησης της σκηνής δείχνουν έναν άνδρα να ορμά προς την καλόγρια, η οποία φορούσε λευκό ράσο και μαύρο πέπλο, και να την σπρώχνει βίαια στο έδαφος, όπου παραλίγο να χτυπήσει το κεφάλι της σε ένα πέτρινο μπλοκ. Ο άνδρας απομακρύνεται από τη σκηνή, αλλά επιστρέφει και κλωτσά την καλόγρια πριν παρέμβει ένας περαστικός.
Το γαλλικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ καταδίκασε την επίθεση, ζητώντας να παραπεμφθεί ο άνδρας σε δίκη.
Το περιστατικό καταδίκασε και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μιλώντας σε ανακοίνωσή του για «ντροπιαστικό περιστατικό».
Η επίθεση κατά της μοναχής, μιας 48χρονης ερευνήτριας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών της Ιερουσαλήμ, έλαβε χώρα στο Όρος Σιών, λίγο έξω από την Παλιά Πόλη.
Ο ύποπτος, ο Γιόνα Σίμχα Σράιμπερ, 36 ετών, κατάγεται από τον οικισμό Πεντούελ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Βρίσκεται υπό κράτηση από τις 29 Απριλίου και η εισαγγελία ζήτησε να παραμείνει μέχρι τη δίκη, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Πλάνα από κάμερες παρακολούθησης της σκηνής δείχνουν έναν άνδρα να ορμά προς την καλόγρια, η οποία φορούσε λευκό ράσο και μαύρο πέπλο, και να την σπρώχνει βίαια στο έδαφος, όπου παραλίγο να χτυπήσει το κεφάλι της σε ένα πέτρινο μπλοκ. Ο άνδρας απομακρύνεται από τη σκηνή, αλλά επιστρέφει και κλωτσά την καλόγρια πριν παρέμβει ένας περαστικός.
Το γαλλικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ καταδίκασε την επίθεση, ζητώντας να παραπεμφθεί ο άνδρας σε δίκη.
Το περιστατικό καταδίκασε και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μιλώντας σε ανακοίνωσή του για «ντροπιαστικό περιστατικό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα