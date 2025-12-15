Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε επίθεση του ISIS στη Συρία
Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε επίθεση του ISIS στη Συρία
Πρόκειται για δύο λοχίες της Εθνοφρουράς της Αϊόβα, μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτήρια της πολιτείας σε ένδειξη πένθους
Μέλη της Εθνοφρουράς στην πολιτεία της Αϊόβα είναι οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε ενέδρα του ISIS στην κεντρική Συρία το περασμένο Σάββατο (13/12), που στοίχισε τη ζωή και σε έναν Αμερικανό διερμηνέα.
Πρόκειται για τον 25χρονο λοχία Έντγκατ Μπράιαν Τόρες Τόβαρ και τον 29χρονο, επίσης λοχία, Γουίλιαμ Ναθάνιελ Χάουαρντ, οι σοροί των οποίων ταυτοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα.
Σύμφωνα με το Associated Press, ο κυβερνήτης της Αϊόβα, διέταξε όλες οι σημαίες στα δημόσια κτήρια της πολιτείας να κυματίσουν μεσίστιες προς τιμήν τους, λέγοντας ότι «Είμαστε ευγνώμονες για την υπηρεσία τους και θρηνούμε βαθιά την απώλειά τους».
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι τρία άλλα μέλη της Εθνοφρουράς της Αϊόβα τραυματίστηκαν στην επίθεση, με δύο από αυτά να βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και το άλλο σε καλή κατάσταση.
Σύμφωνα με το Associated Press, η επίθεση ήταν δοκιμάζει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συρίας από την ανατροπή του αυταρχικού ηγέτη Μπασάρ Άσαντ πριν από ένα χρόνο, καθώς ο αμερικανικός στρατός επεκτείνει τη συνεργασία του με τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας. Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Συρία ως μέρος ενός συνασπισμού που μάχεται το ISIS.
Από τους πυροβολισμούς στην έρημο της Συρίας κοντά στην ιστορική πόλη Παλμύρα τραυματίστηκαν επίσης μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.
Ο τελευταίος είχε ενταχθεί στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας της Συρίας ως φύλακας βάσης πριν από δύο μήνες και πρόσφατα ανατέθηκε εν μέσω υποψιών ότι μπορεί να συνδέεται με το ISIS, όπως δήλωσε ένας Σύρος αξιωματούχος.
Πρόκειται για τον 25χρονο λοχία Έντγκατ Μπράιαν Τόρες Τόβαρ και τον 29χρονο, επίσης λοχία, Γουίλιαμ Ναθάνιελ Χάουαρντ, οι σοροί των οποίων ταυτοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα.
Σύμφωνα με το Associated Press, ο κυβερνήτης της Αϊόβα, διέταξε όλες οι σημαίες στα δημόσια κτήρια της πολιτείας να κυματίσουν μεσίστιες προς τιμήν τους, λέγοντας ότι «Είμαστε ευγνώμονες για την υπηρεσία τους και θρηνούμε βαθιά την απώλειά τους».
Our entire National Guard family mourns the loss of Sgt. Edgar Brian Torres Tovar, 25, of Des Moines, Iowa, and Sgt. William Nathaniel Howard, 29, of Marshalltown, Iowa-the Iowa Army National Guard Soldiers who were ambushed and killed in Syria. Their mission was in support of… pic.twitter.com/eXcyCquOwb— Gen. Steven Nordhaus (@ChiefNGB) December 15, 2025
Επίθεση του ISIS«Είναι επίθεση του ISIS» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το περιστατικό. «Θα εκδικηθούμε», τόνισε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι τρία άλλα μέλη της Εθνοφρουράς της Αϊόβα τραυματίστηκαν στην επίθεση, με δύο από αυτά να βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και το άλλο σε καλή κατάσταση.
Σύμφωνα με το Associated Press, η επίθεση ήταν δοκιμάζει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συρίας από την ανατροπή του αυταρχικού ηγέτη Μπασάρ Άσαντ πριν από ένα χρόνο, καθώς ο αμερικανικός στρατός επεκτείνει τη συνεργασία του με τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας. Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Συρία ως μέρος ενός συνασπισμού που μάχεται το ISIS.
Από τους πυροβολισμούς στην έρημο της Συρίας κοντά στην ιστορική πόλη Παλμύρα τραυματίστηκαν επίσης μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.
Ο τελευταίος είχε ενταχθεί στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας της Συρίας ως φύλακας βάσης πριν από δύο μήνες και πρόσφατα ανατέθηκε εν μέσω υποψιών ότι μπορεί να συνδέεται με το ISIS, όπως δήλωσε ένας Σύρος αξιωματούχος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα