Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε επίθεση του ISIS στη Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Ενέδρα ISIS

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε επίθεση του ISIS στη Συρία

Πρόκειται για δύο λοχίες της Εθνοφρουράς της Αϊόβα, μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτήρια της πολιτείας σε ένδειξη πένθους

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε επίθεση του ISIS στη Συρία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μέλη της Εθνοφρουράς στην πολιτεία της Αϊόβα είναι οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε ενέδρα του ISIS στην κεντρική Συρία το περασμένο Σάββατο (13/12), που στοίχισε τη ζωή και σε έναν Αμερικανό διερμηνέα.

Πρόκειται για τον 25χρονο  λοχία Έντγκατ Μπράιαν Τόρες Τόβαρ και τον 29χρονο, επίσης λοχία, Γουίλιαμ Ναθάνιελ Χάουαρντ, οι σοροί των οποίων ταυτοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο κυβερνήτης της Αϊόβα, διέταξε όλες οι σημαίες στα δημόσια κτήρια της πολιτείας να κυματίσουν μεσίστιες προς τιμήν τους, λέγοντας ότι «Είμαστε ευγνώμονες για την υπηρεσία τους και θρηνούμε βαθιά την απώλειά τους».


Επίθεση του ISIS

«Είναι επίθεση του ISIS» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το περιστατικό.  «Θα εκδικηθούμε», τόνισε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι τρία άλλα μέλη της Εθνοφρουράς της Αϊόβα τραυματίστηκαν στην επίθεση, με δύο από αυτά να βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και το άλλο σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με το Associated Press, η επίθεση ήταν δοκιμάζει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συρίας από την ανατροπή του αυταρχικού ηγέτη Μπασάρ Άσαντ πριν από ένα χρόνο, καθώς ο αμερικανικός στρατός επεκτείνει τη συνεργασία του με τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας. Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Συρία ως μέρος ενός συνασπισμού που μάχεται το ISIS.

Κλείσιμο
Από τους πυροβολισμούς στην έρημο της Συρίας κοντά στην ιστορική πόλη Παλμύρα τραυματίστηκαν επίσης μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.

Ο τελευταίος είχε ενταχθεί στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας της Συρίας ως φύλακας βάσης πριν από δύο μήνες και πρόσφατα ανατέθηκε εν μέσω υποψιών ότι μπορεί να συνδέεται με το ISIS, όπως δήλωσε ένας Σύρος αξιωματούχος.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης